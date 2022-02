Invasione dell'Ucraina, colloqui tra le delegazioni Kiev-Mosca

L'Ucraina conferma che lunedì partiranno i negoziati con la Russia, al confine con la Bielorussia. Lo riferisce la presidenza ucraina. "Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat" afferma in un messaggio su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, confermando l'incontro negoziale con la Russia. Durante la conversazione telefonica con il presidente bielorusso, "Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina", ha concluso Zelensky.

"Lo dirò con franchezza: non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci", ha detto nel video alla nazione il presidente Zelensky, riferendosi ai colloqui.

Nel frattempo, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato, in un punto stampa con l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera Josep Borrell, un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Stiamo chiudendo la spazio aereo dell'Ue ai russi. Proponiamo un divieto a tutti gli aerei di proprietà, registrati o controllati dalla Russia di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Ue”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, precisando che lo stop "sarà applicato a qualsiasi aereo, compresi i jet privati degli oligarchi".

"Per la prima volta in assoluto l'Unione europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per l’Ucraina", ha poi precisato von der Leyen: “È un momento spartiacque”. La presidente della Commissione ha voluto spendere parole di plauso per la resistenza dell’Ucraina contro l’invasione: “La leadership del presidente Zelensky e il suo coraggio e la resilienza del popolo ucraino sono impressionanti e eccezionali. Sono un'inspirazione".

Von der Leyen ha annunciato l’estensione di alcune delle sanzioni alla Bielorussia, definita "l'altro aggressore" dell’Ucraina, e che i media legati al Cremlino - in particolare Russia Today e Sputnik - saranno esclusi dal divulgare qualunque tipo di informazione nell’Unione.