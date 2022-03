Invasione dell'Ucraina, nuovo round di colloqui nel weekend

Siamo entrati nel decimo giorno dall'invasione dell'Ucraina. Dopo una notte di paura per tutta Europa, con l'attacco e l'incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia fortunatamente senza conseguenze dal punto di vista dell'allarme radioattività, continuano i combattimenti sui vari fronti aperti.

Dopo i primi due round di colloqui tra Mosca e Kiev, il Presidente russo Vladimir Putin ha intanto informato il cancelliere Olaf Scholz che il terzo confronto potrebbe svolgersi nel weekend. Lo riferisce il portavoce del Governo tedesco in una nota, dopo la telefonata fra il cancelliere e il presidente russo.

Il terzo round dei colloqui, annunciato per l'inizio della prossima settimana, potrebbe in effetti essere anticipato al weekend, ha detto Mikhaylo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin ha detto nel colloquio con Scholz che un'intesa con Kiev è possibile solo "se tutte le richieste russe saranno soddisfatte. Spero che Kiev sia ragionevole", ha aggiunto, avvertendo chi si oppone alle azioni della Russia in Ucraina di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese.

"Restiamo pronti a adottare ulteriori sanzioni se Putin non si fermerà e tornerà indietro dall'invasione. Siamo risoluti, determinati, uniti", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una dichiarazione congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Sappiamo che questo conflitto è lontano dalla fine. E siamo pronti a nuove severe sanzioni, se Putin non ferma e inverte la rotta della guerra che ha scatenato". Von der Leyen rimarca che "la cooperazione tra Usa e Ue è il cuore dell'efficace risposta" alla Russia. L'Unione europea sta valutando di "aumentare il numero di banche russe da escludere dal sistema Swift", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri straordinario a Bruxelles. "Le sanzioni non devono provocare un cambio di regime in Russia. Lo scopo è indebolire l'economia russa", ha sottolineato Borrell.

L’Ucraina chiede la partecipazione di mediatori internazionali ai negoziati con la Russia. "Non abbiamo alcuna fiducia nella Federazione russa, quindi abbiamo bisogno di un mediatore internazionale responsabile", ha affermato Podolyak. Kiev propone che in futuro i negoziati - che si sono fin qui svolti in Bielorussia - si tengano in Turchia, Polonia o Ungheria.

Nel frattempo, si combatte anche sul fronte dell'informazione. Putin ha firmato la legge, approvata oggi prima dalla Duma e poi dal Consiglio della Federazione, che introduce condanne fino a 15 anni di carcere per chi intenzionalmente diffonde notizie false sulle forze armate del Paese. E' stato bloccato l'accesso ai siti web di diversi media stranieri, oltre che delle testate 'non allineate' in Russia. Facebook e Twitter sono stati oscurati in tutto il territorio russo.

Nel frattempo, continua il costante flusso dei profughi in fuga dal conflitto. Ai valichi di Tarvisio e Fernetti si stima un transito di circa mille persone al giorno, sopratutto di donne e bambini, nella maggior parte dei casi diretti da parenti e amici. Sono stati predisposti punti di ristoro alla frontiera, organizzati dalla Protezione civile regionale, e, oltre alle forze dell'ordine e all’Esercito, sono presenti anche i rappresentanti dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati. Non mancano i volontari che portano generi di prima necessità, specie per i più piccoli. Arrivano alla spicciolata a bordo di pullman, van e auto private.

A Palmanova è stato allestito l'hub nazionale per materiali sanitari e farmaci. I primi bancali - fa sapere il vicepresidente Riccardo Riccardi - donati dall'Emilia-Romagna sono pronti per lo smistamento a favore dei profughi ucraini.