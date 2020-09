Investimenti e personale per gli Enti di decentramento regionale

La Regione ha investito sugli Enti di decentramento regionale (Edr) e continuerà a farlo, dotandoli del personale necessario per svolgere funzioni determinanti come quella dell'edilizia scolastica, in cui sono stati investiti decine e decine di milioni di euro per l'adeguamento urgente delle strutture su tutto il territorio, strategiche oltre che per il sistema dell'istruzione anche per il rilancio economico.

Lo ha garantito l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nell'incontro con il commissario straordinario e i vertici del Servizio edilizia dell'Edr di Udine, in cui sono state acquisite le esigenze e approfondite le prospettive del futuro dell'ente.

Nati il primo di luglio, dotati in primis di dirigenti, ora la Regione si appresta a continuare l'opera di implementazione del personale. L'implementazione dovrà interessare soprattutto l'ente di Udine, che partiva già da una dotazione esigua, e deve gestire 85 istituti e dare avvio a opere per circa 40 milioni di euro.