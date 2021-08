Invita le famiglie a vaccinare i figli, proiettile al preside

Aveva invitato le famiglie e gli studenti a vaccinarsi, per garantire una ripartenza della scuola in presenza senza intoppi. Per tutta risposta, martedì mattina, al liceo Buonarroti di Monfalcone, è arrivata una lettera minatoria, destinata proprio al dirigente scolastico Vincenzo Caico, che ha sporto immediatamente denuncia ai Carabineri.

Nel plico, infatti, c’era una foto della sua lettera inviata alle famiglie a inizio agosto. A completare l’immagine, accanto alla sua firma, è stata fotografata la cartuccia di un proiettile. Pochi dubbi sulla matrice ‘no vax’ della minaccia, confezionata in modo da non offrire particolari appigli agli investigatori. Nessuna frase scritta a mano e anche l'indirizzo è stato stampato su un'etichetta adesiva. Un gesto grave per il quale al preside Caico sono immediatamente arrivati numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza.

Questa mattina, anche il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha manifestato la sua vicinanza. “Stamattina ho chiamato Vincenzo Caico, il dirigente scolastico che ha ricevuto pesanti minacce dopo il suo invito, rivolto alle famiglie, a far vaccinare studentesse e studenti. Sono atti intollerabili”, ha informato su Facebook il Ministro dell’Istruzione. “L'ho sentito per esprimere la mia solidarietà e quella del Ministero. Gli ho detto che non è solo, che siamo al suo fianco, al fianco del suo Istituto e al fianco della scuola che vuole accogliere in presenza e in sicurezza i nostri ragazzi. Andiamo avanti”.

“Ringrazio il Ministro Bianchi per la gentilissima telefonata di stamattina”, ha risposto il dirigente scolastico. “E’ un immenso piacere e di grande conforto sentire lo Stato al proprio fianco”.

"Il messaggio minatorio ricevuto dal preside del Liceo Buonarroti di Monfalcone è un segnale preoccupante ma, purtroppo, non sorprendente. Purtroppo non è la prima volta che dai bassifondi dell’universo no-vax partono messaggi inaccettabili per metodo e contenuto. Ma particolarmente grave è che a riceverlo sia un dirigente scolastico la cui unica colpa è quella di aver invitato gli studenti e le famiglie a vaccinarsi, con l’obiettivo di far riprendere quanto più possibile in sicurezza l’anno scolastico. Iniziativa lodevole e meritoria. Bene ha fatto il ministro Bianchi ha far sentire la voce del governo. Al professor Caico la solidarietà mia e di Forza Italia Fvg", scrive in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

“Tutta la mia solidarietà a Vincenzo Caico, il preside del liceo Michelangelo Buonarroti di Monfalcone che in risposta alla lettera con cui invitava studenti e famiglie a vaccinarsi, ha ricevuto un plico contenente un proiettile. Quanto avvenuto è di una gravità assoluta, segna un punto di non ritorno nel dibattito intorno ai vaccini contro il Covid, l’unico strumento che ci permetterà di mettere fine alla pandemia in corso. Viene da chiedersi se, di fronte a questi avvenimenti, non sia giunta l’ora di varare l’obbligo vaccinale, di sicuro servirebbe quello contro la violenza e la stupidità umana, ma purtroppo, in questo campo, la ricerca è ancora indietro”. Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.

"La deriva che sta prendendo la frangia no vax, tra minacce e intimidazioni, non deve essere sottovalutata: esprimiamo solidarietà e vicinanza al dirigente del liceo Buonarroti di Monfalcone per gli inaccettabili e codardi attacchi no vax ricevuti. Ma accanto alle dovute indagini, di competenza della magistratura e delle forze dell'ordine, dalla politica deve arrivare un segnale forte, attraverso l'obbligatorietà dei vaccini", afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"Il lavoro d'informazione e sensibilizzazione sulla campagna vaccinale che stanno portando avanti in molti anche sul fronte della scuola, è certamente apprezzabile. Ma da parte di chi governa, anche la Regione, è necessario dimostrare concretamente il proprio sostegno. Dopo l'esperienza dello scorso anno e l'oggettivo rallentamento della campagna vaccinale (anche in Fvg) non possiamo abbassare la guardia e quindi indietreggiare. Se non vogliamo rischiare nuovi lockdown serve una presa di posizione forte per la vaccinazione obbligatoria, a partire da chi lavora e opera a contatto con il pubblico. Su questo serve estrema chiarezza, non solo da quella politica che ammicca ai no vax, ma soprattutto a partire dal presidente Fedriga che, assecondando il suo capo Salvini, finora ha tenuto comportamenti non sufficientemente chiari soprattutto nei confronti dei no vax, mai condannati con forza".

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime “solidarietà al preside del Liceo Buonarroti di Monfalcone, Vincenzo Caico, per l’atto intimidatorio di cui è stato vittima dopo avere inviato alle famiglie dei suoi studenti una lettera con l’invito ad aderire alla campagna vaccinale”.

“La libertà di opinione non può sfociare nel tentativo di prevaricare gli altri attraverso gesti di violenza e di minaccia – aggiungono i consiglieri regionali M5S -. Al preside Caico va quindi la nostra vicinanza dopo questo atto inaccettabile”.

"Esprimiamo tutta la solidarietà al Dirigente scolastico Vincenzo Caico che è stato fatto oggetto di un'inaccettabile e violenta minaccia per aver invitato le famiglie degli studenti del Liceo Buonarroti di Gorizia a vaccinarsi. Non solamente si è assunto la responsabilità che le norme gli assegnano, ma ha dimostrato di credere in ciò che insegna, ovvero la Scienza." Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. "A cosa vale l'educazione se non a promuovere la solidarietà e la fiducia nel metodo scientifico, che è ben più attento e rigoroso nel valutare le situazioni di quanto possa ritenere qualsiasi no-vax che si erga a giudice. Ricordiamo che ci si vaccina, inoltre, anche per proteggere i più deboli".

“Il Preside del Liceo Buonarroti di Monfalcone, nonché vicepresidente della Sezione Andis Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Caico, giustamente preoccupato di garantire un regolare avvio di anno scolastico, ha ritenuto di invitare, con una lettera, studenti e famiglie alla vaccinazione. Qualcuno, per tutta risposta, ha restituito la lettera con un proiettile”, scrive il Presidente del Consiglio Nazionale Andis, l'Associazione Dirigenti Scolastici, Nicola Puttilli. “Siamo di fronte a un grave e assurdo episodio di intimidazione che testimonia il livello di inciviltà che possono assumere le posizioni anti-vaccino”.

“Dopo un biennio estremamente travagliato e sofferto che non mancherà, nonostante gli sforzi eccezionali profusi dal suo personale, di lasciare conseguenze gravi e a oggi non calcolabili sulla società tutta, la scuola sta faticosamente tentando di riorganizzarsi, in un contesto ancora confuso e poco rassicurante, per fare in modo che il prossimo anno scolastico possa svolgersi interamente in presenza, in un clima sufficientemente sereno e proficuo. A tal fine l’Andis ha sostenuto l’importanza della massima diffusione della vaccinazione non solo tra il personale scolastico ma anche tra gli studenti, le loro famiglie e tutti coloro che, per le più diverse ragioni, avranno accesso ai locali scolastici”, prosegue la nota dell’associazione.

“Il deprecabile evento di Monfalcone richiama, ancora una volta, il ruolo della scuola come luogo di elezione dell’educazione alla cittadinanza e al confronto civile e democratico. Il Consiglio nazionale dell’Andis, nell’esprimere unanime e forte condanna dell’accaduto, sollecita l’immediato intervento della magistratura al fine di individuare i vili autori del gesto e, nel contempo, chiede al Ministro dell’Istruzione di non lasciare soli e senza strumenti e supporti adeguati i dirigenti scolastici, in un frangente di estrema complessità ed incertezza e non privo di rischi, anche personali. Ringraziamo il collega Caico per la sua iniziativa ed esprimiamo allo stesso la più ampia solidarietà per le vili minacce ricevute”, conclude Puttilli.

Anche il Presidente nazionale dell’Anp, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Antonello Giannelli, assieme alla presidente regionale Teresa Tassan Viol, esprimono “la totale solidarietà dell’Associazione al dirigente Vincenzo Caico, vittima di criminale intimidazione per aver invitato studenti e personale della sua scuola a vaccinarsi. I dirigenti dello Stato non si fanno intimorire da minacce o altri atti scellerati ma intendono lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre, rispettando e facendo rispettare le leggi e insegnando, anche con l’esempio, a fare altrettanto. Siamo pronti a costituirci parte civile e a fornire a Vincenzo Caico assistenza e supporto a tutti i livelli”.