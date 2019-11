Isabella De Monte si schiera con Carlo Calenda

Isabella De Monte entra in 'Azione!'. Ieri, l'ex europarlamentare ed ex senatrice del Partito Democratico ha seguito a Roma la presentazione del nuovo partito fondato da Carlo Calenda. L'adesione dell'ex sindaco di Pontebba al nuovo progetto politico è stata comunicata dalla stessa interessata con un post su Facebook: “Care amiche, cari amici, come vi avevo detto ieri ho partecipato a Roma alla presentazione di Azione!, il partito fondato da Carlo Calenda. È stato, letteralmente, entusiasmante!”.

La nuova creatura politica dell'ex ministro dello sviluppo economico del Governo Renzi e Gentiloni va a inserirsi nel ventaglio delle proposte del centro sinistra moderato. Lo slogan della campagna di adesione, in vista del primo congresso fissato a giugno, è proprio 'Entra in #Azione!'. La novità? Il nuovo partito riformista consentirà la doppia tessera. “Non vogliamo escludere, ma al contrario tenere le porte ben aperte" ha spiegato Calenda nel manifesto consultabile su www.azione.it. "Il nostro obiettivo non è frammentare ulteriormente il sistema politico, ma lavorare per l’unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche".