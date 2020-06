Isolamento del Fvg, Fedriga critica il taglio dei voli

Oggi è il giorno della riapertura ufficiale del Trieste Airport, con il primo volo di linea da e per Napoli a cura di Volotea, che nei prossimi giorni attiverà anche le tratte per Palermo, Lamezia Terme e Olbia. Dopo il lungo lockdown, ricominceranno anche i voli Ryanair per Londra Stansted, Valencia e Cagliari.

Ma non ci sono ancora notizie in merito ai collegamenti di Alitalia che, al momento, non intende riattivare i voli per Roma e Milano. Un tema delicato, che da giorni fa discutere il mondo politico ed economico e sul quale, questa mattina, è tornato il governatore Massimiliano Fedriga. Intervistato da Radio Uno Rai, Fedriga ha ribadito la necessità di "non lasciare isolata la nostra regione".

“E’ un problema nazionale”, ha detto il governatore. “Togliere i voli non vuol dire solo limitare la mobilità dei cittadini e del territorio, ma anche penalizzare le attività produttive. Tagliare i voli significa togliere potenziali investimenti. Ricordo che qui hanno sede anche grandi multinazionali, come Generali o Allianz, che hanno bisogno di una mobilità garantita”.

“Allo stato attuale – ha spiegato Fedriga – la trattativa con Alitalia è in stallo. Si parla forse di un volo al giorno per Roma, ma non c’è nulla di certo. Nel frattempo stiamo lavorando anche per un Trieste-Milano, altra tratta importante. Ricordo che il collegamento con la Capitale non è mai stato in perdita: la tratta era quasi sempre piena, anche con quattro voli al giorno. Quindi la decisione di Alitalia non è allineata alle richiese del mercato e ai costi di gestione”.

Discorso diverso per i treni: “Trenitalia si è dimostrata molto più responsabile. Siamo tutti consapevoli che durante il lockdown e anche in questa fase di ripartenza le persone si muovono meno, ma in prospettiva sono state fatte delle scelte per rimettere in moto i collegamenti indispensabili”. A breve, quindi, saranno progressivamente riattivate anche le Frecce che, al momento, non sono ancora ripartite.

Accanto al delicato tema dei trasporti e delle connessioni del Fvg con il resto del Paese, rimane poi un altro capitolo spinoso, quello dei Patti finanziali, sul quale Fedriga ha ribadito la richiesta al Governo di “non mettere in ginocchio i conti della Regione. Non chiediamo più soldi a Roma - conclude Fedriga - ma solo di non versare i trasferimenti straordinari”.