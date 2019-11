Isontino: “Servono anche parcheggi scambiatori”

“Abbiamo già inviato una bozza di proposte ad Apt, la società di trasporti che gestisce il nostro territorio – illustra il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna -. Al primo posto tra le nostre esigenze mettiamo il collegamento con l’aeroporto di Ronchi, anche se riteniamo si tratti di una priorità per l’intera regione, non solo per Gorizia. Guardando alla città, invece, si rivela fondamentale costruire parcheggi ‘scambiatori’ intorno all’area dell’autostazione e della stazione ferroviaria. In particolare la zona di piazzale Umberto Saba potrebbe disporre di 130 stalli dove parcheggiare l’auto. Un numero sufficiente per rispondere alle esigenze dei cittadini, che oggi parcheggiano addirittura nel park dell’ospedale. Con queste infrastrutture si favorisce l’uso di mezzi pubblici. Nel dettaglio, invece, proponiamo di effettuare una valutazione sull’utilizzo dei mezzi, in modo da pianificare interventi mirati. Stiamo considerando di allargare il sistema di autobus urbani a Capriva e a Cormons, ma vorremmo avere le idee più chiare”.

Per il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, con il riassetto della governance dell’azienda dei trasporti si aprono le condizioni per rivedere il sistema del trasporto urbano locale. “L’esigenza –spiega– è quella di sviluppare i collegamenti a raggiera fra i diversi punti del territorio e il centro, e non puntare solamente alle circolari, in modo da rendere più agevole e razionale il trasporto urbano cittadino. Ci sono anche due esigenze specifiche a cui chiediamo sia data risposta. Da un lato il collegamento urbano con le terme romane, che sono state rilanciate e per le quali, vista la risposta crescente dell’utenza è opportuno dare sistematicità al passaggio dei bus. Dall’altro lato il litorale dove si incrociano le esigenze di mobilità di chi abita stabilmente a Marina Julia e quella del periodo estivo, da aprile a ottobre, in cui il servizio va integrato con un collegamento con l’Isola dei Bagni, un polo di attrazione del turismo balneare in forte crescita”. Intanto, negli scorsi mesi ha avuto un ottimo successo il bus-navetta voluto dal sindaco per collegare nei week end la città con la Rocca, lo storico monumento veneziano, riaperta dopo decenni di abbandono e che ha visto un boom di visitatori.