Isontino in lutto, è morto Giovanni Claudio Puntin

Venerdì 19 febbraio è mancato Giovanni Claudio Puntin, storico militante della sinistra è stato nel 1991 uno dei fondatori in Provincia di Gorizia e a San Canzian d’Isonzo del Partito della Rifondazione Comunista, ricoprendo diversi ruoli nella dirigenza locale e provinciale. Puntin è stato anche componente del comitato politico provinciale del Partito dagli anni novanta fino agli ultimi giorni.



Nell’isontino è stato una figura di primo piano negli anni sessanta del Partito Socialista di Unità Proletaria - PSIUP poi negli anni settanta del Partito di Unità Proletaria – PDUP ed infine negli anni ottanta di Democrazia Proletaria. Con il congresso di scioglimento di DP nel 1991 ha partecipato alla fondazione di Rifondazione Comunista.



La sua è stata una vita interamente spesa per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per una società fondata sui valori dell’uguaglianza, dell’antifascismo, della giustizia e libertà. Chi lo ha conosciuto lo ricorda sempre al fianco degli ultimi e di chi lottava per i propri diritti e la propria dignità.



Noi vogliamo ricordarlo nei luoghi e nelle occasioni in cui con lui abbiamo lavorato e lottato per cercare di costruire un mondo migliore.Mancherà alla sua famiglia, a noi e, siamo certi, anche a tutta la comunità di questo territorio, sempre con il suo carattere positivo, disponibile, altruista. È stato un vero compagno, determinato nelle sue convinzioni e gentile nelle relazioni, voce autorevole e punto di riferimento per tutti noi anche attraverso i suoi consigli e la sua esperienza.La cerimonia di commiato del compagno Giovanni Claudio Puntin si terrà presso il cimitero di Pieris, mercoledì 24 febbraio alle ore 14.00, rispettando le disposizioni normative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.