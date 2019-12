Istruzione, la 'frittata' del premier Conte

"A fronte delle dimissioni del ministro Fioramonti, che lamentava scarsità di fondi per l'Istruzione, che fa il premier Conte? Scinde scuola e università, inventandosi un ulteriore ministero. Operazione ovviamente non a costo zero, che toglierà altre risorse a un settore già in difficoltà. Se aggiungiamo la superficialità nella scelta del nuovo ministro della Scuola, Lucia Azzolina, reduce dal fallimento del decreto che doveva contribuire alla stabilizzazione dei docenti e invece si è trasformato in "ammazza precari", la frittata è completa". Lo afferma il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione del partito.