Istruzione parentale, respinta la mozione di Honsell

Incoraggiare e dare sostegno alle forme alternative di educazione, come l'istruzione parentale. Era questo l'obiettivo della mozione presentata oggi in Aula dal consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, che è stata però respinta a larga maggioranza dall'Aula.



Nel testo - firmato anche dal consigliere Walter Zalukar del Gruppo Misto - si premette "che in Italia la legge consente, quale alternativa alla frequenza delle aule scolastiche, l'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare" e si auspica "la riapertura delle scuole sulla base del più elevato livello di sicurezza possibile". Si suggerisce quindi alla Giunta di "favorire con agevolazioni la nascita e la strutturazione di reti associative di formatori e docenti, prevedere specifiche forme di contributi alle famiglie che si avvalgono dell'istruzione parentale in contesti di emergenza sanitaria, prevedendo altresì risorse specifiche per la fruizione di strumenti tecnologici, informatici e di collegamento alla rete internet che consentano l'accesso a piattaforme educative online".



In Aula il consigliere Honsell ha insistito sull'opportunità di questo sostegno alle sperimentazioni anche legandolo al particolare momento di emergenza Covid, ricordando che molti studenti in regione non hanno potuto accedere alla didattica a distanza.

Considerazioni che non hanno convinto gli altri consiglieri. "Spunti interessanti - ha detto Chiara Da Giau per il gruppo del Pd -, ma le sperimentazioni vanno attuate nell'ambito del sistema pubblico. Bisogna fare attenzione, perché è pericoloso dire: so bene cosa serve per i miei figli e i miei figli li istruisco io. Io intravvedo dei rischi, perché non credo che il ruolo di genitore e di insegnante debbano essere assimilati".

"Sono assolutamente d'accordo con Da Giau - ha commentato l'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen - nei contenuti e nell'analisi. In regione c'è stato un aumento dell'educazione parentale che mi preoccupa perché riguarda in particolare ragazzi stranieri, e rischia di nuocere al loro inserimento in percorsi di cittadinanza attiva. Un'altra cosa sono invece i patti di comunità, citati da Honsell, che però abbiamo già inserito nella legge 13 e nel nuovo Piano di offerta formativa".



Quanto alla situazione in Friuli Venezia Giulia relativa all'istruzione parentale, Rosolen ha riportato, a margine, i dati e le informazioni messi a disposizione dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) per il Friuli Venezia Giulia rilevati dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione negli ultimi tre anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Dai dati si evince che, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, c'è stato un trend di progressivo aumento dell'istruzione parentale soprattutto nella scuola primaria.



Un'indagine online dell'Usr, effettuata tra il 15 e il 21 gennaio scorsi e rivolta alle scuole del Friuli Venezia Giulia per rilevare il numero di allievi che nell'anno scolastico 2020-2021 risultano usufruire dell'istruzione parentale, ha evidenziato come su 757 allievi in istruzione parentale (+466 pari a +60% circa rispetto all'anno 2019/2020) 566 sono bambini della scuola primaria, 171 della secondaria di I grado (+105) e solo 20 della scuola secondaria di II grado (-4). Tra gli alunni in istruzione parentale, solo 44 sono di origine migratoria (totale regionale 16.551). I risultati si riferiscono a tutte le 163 istituzioni scolastiche.



Rosolen ha rimarcato la necessità di individuare ambienti diversi dalla scuola e dalla stanza della propria abitazione, luoghi fisici in cui la Regione e i soggetti del territorio garantiscono che l'esperienza si realizzi in condizioni di massima sicurezza anti-Covid. "Lo abbiamo fatto - ha informato l'assessore - con i patti educativi di comunità già inseriti con la modifica delle legge regionale 13/2018 e inclusi nel nuovo piano triennale dell'offerta formativa, dove verrà inserita la contribuzione regionale per tutte le scuole del nostro territorio che ne consenta l'attivazione. Continueremo ad investire su questi strumenti per proseguire a garantire qualità e le finalità educative della scuola ad ogni livello".

Per conto della Giunta, Rosolen ha a quel punto proposto a Honsell di ritirare la mozione per evitare un voto contrario, ma il consigliere di Open Fvg ha preferito andare comunque alla conta.





"La nostra idea era molto semplice - ha spiegato il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell -: valorizzare la condivisione di culture e saperi diffusi, favorire modalità di sussidiarietà orizzontale in campo educativo, mettere in rete conoscenze ed esperienze non per sostituire la scuola universale pubblica - imprescindibile nello sviluppo della personalità dei ragazzi e nel percorso di consapevolezza civile e sociale - ma per arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze da parte soprattutto dei soggetti più deboli".



"La nostra proposta è stata fortemente contrastata non solo dalla maggioranza, ma anche dal Partito Democratico - sottolinea Honsell -. Siamo rimasti molto colpiti che non si sia voluto sostenere un progetto che ha come fine ultimo il sostegno alle fasce più deboli e la valorizzazione della cultura in ogni sua forma, anche attraverso il supporto ad iniziative di tipo associativo e del terzo settore nel campo della formazione. In presenza di una società che cambia, anche i paradigmi di riferimento devono cambiare: l'automatica riproposizione dei modelli collaudati e il disinteresse a prospettive diverse non aiutano a ritornare in sintonia con i bisogni della società e con quella parte di elettorato che da troppo tempo ha ormai voltato le spalle alle forze di sinistra di governo. La nostra mozione poteva essere migliorata - ha concluso Honsell -, ma purtroppo ciò non è avvenuto. Saremo lieti di aprire un confronto su questi temi".