Italia chiusa fino al 3 maggio, ma riaprono librerie e cartolerie

Nell'ormai consueta conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte ha annunciato il prolungamento delle misure di contenimento in tutta Italia fino al 3 maggio. "Ho firmato il nuovo Dpcm. E' stata una decisione difficile, ma necessaria, della quale mi assumo tutta la responsabilità. E' stata presa dopo una lunga serie di incontri. Il comitato tecnico-scientifico conferma che i segnali sono incoraggianti: le misure stanno funzionando. Anche l'Ufficio europeo dell'Oms ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri Paesi. Proprio per questo non possiamo vanficare gli sforzi: se cedessimo ora potremmo perdere tutti i risultati positivi e dovremmo ripartire da capo", ribadisce Conte.

"Dobbiamo tenere alta la soglia dell'attenzione per Pasqua, per il 25 aprile e per il ponte del 1 maggio. Siamo tutti impazienti di ripartire e, dopo il 3 maggio, speriamo di poter ripartire con cautela. Dipenderà dal nostro comportamento: dobbiamo continuare a rispettare le regole e mantenere le distanze sociali".

"Le misure - precisa conte - varranno anche per le attività produttive. La tutela della salute resta al primo posto, ma ponderiamo gli interessi in campo e prestiamo la massima attenzione alla tenuta del tessuto socio-economico del Paese. Vogliamo allentare prima possibile le misure per far ripartire a pieno regime il motore, ma non siamo ancora in quella condizione. Vi posso promettere che se anche prima del 3 maggio ci saranno le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza".

"Ci sarà una piccola variazione: da martedì 14 aprile riapriamo le cartolerie, le librerie e i negozi per bambini e neonati, per i quali abbiamo ricevuto molte richieste. Via libera anche alle attività forestali".

"E' già partito il lavoro per la fase due: non possiamo aspettare che il virus sia sparito. Sarà un programma articolato e organico per convivere con il Covid-19. Abbiamo creato un gruppo di lavoro guidato da Vittorio Colao, manager stimato anche all'estero, e composto da numerosi esperti, che si confronterà con il Comitato tecnico-scientifico per modificare le logiche dell'organizzazione del lavoro e ripensare alcuni modelli radicati. Dobbiamo inventare e proporre modelli innovativi, che tengano conto della qualità della vita. Poi, stiamo aggiornando il protocollo di sicurezza sul lavoro, già siglato con le parti sociali, che consentirà una ripresa di tutte le attività produttive. Invito a sfruttare questo momento per sanificare e predisporre le condizioni per la sua applicazione. Dipederà da datori di lavoro e dipendenti se tutto potrà procedere in sicurezza".

La seconda parte della conferenza stampa, è dedicata alla difficile trattativa in Europa. "Le proposte dell'Eurogruppo sono un primo passo verso una risposta europea: il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro. Ma è un primo passo che l'Italia, e su questo siamo pienamente d'accordo con Gualtieri, giudica ancora insufficiente".

"Il Mes - ha detto ancora Conte - esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza".

Sul fondo per la ripartenza "non abbiamo ancora una regolamentazione concreta, parliamo di affermazioni di principio. Dobbiamo ancora lavorare in questa direzione ma per la prima volta lo abbiamo messo nero su bianco e gli altri Paesi hanno dovuto convenire sulla necessità di lavorare adesso per questo strumento, perché sia immediatamente applicabile. Abbiamo bisogno di voi, di tutti i cittadini italiani. Le falsità, le menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa".