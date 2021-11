Italia-Germania, incontro con l'ambasciatore Viktor Elbling

“La situazione politica nazionale e internazionale, le prospettive di collaborazione e crescita dei due Paesi nell’ambito Ue, le relazioni commerciali e le connessioni infrastrutturali anche sotto l’aspetto dell’integrazione dei sistemi logistici e portuali. Con l’ambasciatore tedesco abbiamo avuto uno scambio di punti di vista amichevole e utile”. Lo riferisce la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, accennando ad alcuni temi trattati nel corso di un incontro avvenuto oggi a Roma con l’ambasciatore della Repubblica di Germania Viktor Elbling.

“Il sistema produttivo e più in generale quello economico-finanziario italiano – ha aggiunto la parlamentare - ha un rapporto di stretta interdipendenza, che può essere ancor più armonizzato per far fronte a potenti sfide globali”.