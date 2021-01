Italia in zona gialla. Risuona la campanella, ma non per le superiori

Per due giorni, oggi e domani, l'Italia sarà zona gialla. Torna a suonare la campanella delle scuole, ma non per gli studenti delle superiori che, in base all'ordinanza regionale, riprenderanno le lezioni solo a distanza, almeno fino alla fine del mese.

Accanto al ritorno in classe per gli alunni di asilo, elementari e medie, per due giorni riprendono anche molte delle attività che nei giorni scorsi erano state costrette ad abbassare le serrande. E' il caso di bar e ristoranti, che potranno nuovamente accogliere la clientela, fino alle 18, dopo il lungo stop dalla vigilia di Natale. Riaprono anche tutti i negozi e i centri commerciali, pronti a lanciare la stagione dei saldi.

Sarà consentito spostarsi senza autocertificazione all'interno della regione, ma non sarà permesso - fino al 15 gennaio - uscire dai confini del Fvg, se non per comprovate necessità o per fare rientro al proprio domicilio.

Sarà, però, una breve parentesi: sabato 9 e domenica 10 gennaio, infatti, tutta Italia si colorerà di arancione, quindi scatterà nuovamente la chiusura di molte attività e ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune o, nel caso delle amministrazioni fino a 5mila abitanti, in un raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi.

E da lunedì 11 gennaio cosa si potrà fare? Torneranno in vigore le misure differenziate per ogni regione in base alla 'mappa del rischio'. Per sapere quale sarà la fascia del Fvg, bisognerà attendere il nuovo report settimanale della cabina di regia. Il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto-ponte, ha varato una modifica dei criteri di valutazione. Per restare in zona gialla, dunque, sarà importante che l'indice Rt - nell'ultimo report il Fvg era a 0,96 - non superi l'1, soglia oltre la quale scatta l'arancione; da 1,25, invece, sono previste le misure 'rosse'.