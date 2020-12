Italia rossa e arancione, ecco cosa si potrà fare (e cosa no) fino al 6 gennaio

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, il Governo ha introdotto nuove misure restrittive, per evitare spostamenti e diffusione del contagio in un periodo, quello delle feste, tradizionalmente caratterizzato da incontri e momenti conviviali. Ma cosa si potrà fare e cosa no? Per rispondere ai tanti dubbi legati al nuovo Decreto, pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale, è stata aggiornata la lista delle Faq, le principali domande e risposte.

Partiamo dai colori. L'Italia sarà tutta in zona rossa nei giorni festivi e pre-festivi. Quindi il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, si potrà uscire di casa solo per lavoro, necessità e salute e sempre con l'autocertificazione (scaricala qui). Sarà consentita la pratica sportiva nei pressi dell'abitazione. Saranno chiusi bar e ristoranti (ma sempre consentito l'asporto), negozi e centri estetici. Restano aperti supermercati, alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Anche le chiese e i luoghi di culto restano aperti fino alle 22.

Nelle altre giornate, quelle feriali - 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio - saranno in vigore in tutta Italia le misure di zona arancione, ovvero ci si potrà spostare solo nel proprio Comune, senza autocertificazione. Ma, per chi vive nei comuni più piccoli, fino 5mila abitanti, gli spostamenti saranno consentiti in un raggio di 30 chilometri, ma non nei capoluoghi. Resteranno sempre chiusi bar e ristoranti, con la possibilità di lavorare per asporto, mentre i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21.

Visite. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 a due persone, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questo significa che saranno consentiti pranzi (o cene che consentano il rientro entro il coprifuoco) a un nucleo familiare più altre due persone - non necessariamente parenti - ed eventualmente i loro bambini.

Spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni, ma è comunque sempre possbile far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del Dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi, per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Ricongiungimenti. Nel caso in cui due coniuge/partner vivano in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi) sarà possibile trascorrere le feste assieme se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Seconde case. Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21 dicembre-6 gennaio, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

Se il coniuge/partner si trasferisce nella seconda casa, in un’altra regione, non sarà possibile, invece, raggiungerlo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre.

Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali.

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni. Questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Turismo. Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Sanzioni. In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente che è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata. Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.