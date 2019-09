Italia Viva, solo Ettore Rosato segue Renzi

Prende corpo, in parlamento, Italia Viva, la nuova formazione politica lanciata da Matteo Renzi. Sono complessivamente 41 le adesioni ai nuovi gruppi, tra deputati e senatori, compresi una fuoriuscita da Forza Italia, Donatella Conzatti, Riccardo Nencini (Partito Socialista Italiano) e Gabriele Toccafondi (da Civica Popolare, la lista dell’ex ministro Beatrice Lorenzin).

Tra gli esponenti politici del Fvg, l’unica fuoriuscita dal Partito Democratico è quella del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. La deputata Debora Serracchiani, ex presidente della Regione e storicamente molto vicina all'ex sindaco di Firenze, aveva subito annunciato il suo convito no a una scissione. Restano nelle fila Dem pure Tatjana Rojc e l’ex direttore del Messaggero Veneto Tommaso Cerno che, nei giorni scorsi, era stato indicato tra i potenziali seguaci di Renzi.

"Circolano voci su una mia uscita dal Pd per seguire Matteo Renzi", aveva chiarito in un post su Facebook ieri. "Non sarà così, auguro a Matteo ogni fortuna, ma non ci sarò in questo tratto di cammino o di marcia, en marche, che sia. Adesso che i democratici sono venuti verso chi, come me, pensava da tempo che il futuro della sinistra fosse generare un big bang fra progressisti e Movimento 5 Stelle per creare un fronte democratico che impedisse alle destre di riportare il Paese indietro di 70 anni, sarebbe alquanto strano togliermi di mezzo per cercare un centro che per me esiste solo nel culto della libertà e della modernità".