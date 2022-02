Italia Viva Fvg punta a un polo riformista

I coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva si sono incontrati per definire i prossimi passi del partito in regione. “Italia Viva Fvg - dichiarano i coordinatori regionali Giovanni Fania e Sandra Telesca - ha riconosciuto che, con l’elezione del Presidente Mattarella, si garantisce stabilità al Paese con Draghi al Governo per fare le riforme”.

“Prendiamo anche atto della scomposizione del quadro politico e questo determina la necessità di aprire anche in Fvg un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche e i movimenti che condividono la visione progressista riformista ed europeista per costruire un progetto per il futuro della nostra regione e delle nostre città”.

“Il prossimo appuntamento - comunica il coordinamento regionale - sarà l’assemblea regionale del partito entro la fine del mese di febbraio”.