Italiano lingua ufficiale della Repubblica, scoppia la polemica

"L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla". E' questa la proposta di modifica all'articolo 12 della Costituzione lanciata da Roberto Menia, esponente triestino di Fratelli d'Italia, eletto in Senato nel collegio ligure.

L'obiettivo del ddl è quello d'inserire ufficialmente la lingua italiana nel testo costituzionale, affiancandola alla parte relativa alla 'bandiera della Repubblica'. Per il senatore "la lingua comune diviene elemento fondamentale d'integrazione. Quanto più la lingua italiana, con il suo portato di valori civili, morali e religiosi, sarà strumento di unione e integrazione, tanto più potremo guardare con fiducia e speranza al futuro dell’Italia e alle prossime generazioni di italiani".

E le lingue minoritarie? Menia mette le mani avanti scrivendo, nel ddl, che “la sottolineatura dell’unità linguistica non è in contrasto con la conservazione delle lingue minoritarie, peraltro tutelate dalla Costituzione”, sottolineando, però, che la centralità dell’italiano non deve essere messa in discussione. In particolare a scuola, con chiaro riferimento all'insegnamento, anche del friulano, in classe.

La proposta ha sollevato immediatamente polemiche, anche nel centrodestra. “Nessuno tocchi il Friulano", dichiara in una nota il senatore e coordinatore regionale Lega Fvg, Marco Dreosto. "Vorrei ricordare come le lingue minoritarie trovino la propria tutela nell’art. 6 della Costituzione italiana. La tutela e la promozione delle stesse, non solo è un diritto costituzionalmente garantito, ma è un fattore portante nelle società dove queste vengono parlate. Il Friulano, ad esempio, non può essere ridotto a sola lingua ma deve essere considerato uno strumento rinsaldante del popolo friulano, un elemento di unione per i tanti friulani all’estero e per la valorizzazione di quelle qualità umane e lavorative che hanno distinto il Friuli in Italia e nel mondo".

"Necessario inoltre mettere in atto - e non boicottare - tutte quelle azioni volte a salvaguardare e tramandare l’identità del popolo friulano permettendo e dando gli strumenti ai nostri giovani - anche attraverso l’insegnamento nelle scuole - di continuare a parlare in friulano per trasmettere quei valori e tradizioni tramandate dai nostri nonni e genitori. Con l’istituzione di una legge speciale per la celebrazione della ricorrenza della fondazione del Patriarcato di Aquileia (3 aprile 1077), la Regione Friuli Venezia Giulia si pone l'obiettivo di mantenere salda l'identità del popolo friulano e della sua lingua. Una specialità che accresce - e non diminuisce - il patrimonio culturale, linguistico e identitario della nostra Regione. Per cui, in linea con le politiche regionali, ben vengano allora anche più - e non meno - tutele e una maggiore promozione - anche nelle scuole come da art. 4 della L. 482/1999 - della nostra lingua friulana della quale siamo particolarmente orgogliosi e fieri", conclude Dreosto.

“Tutelare e garantire le minoranze linguistiche, come salvaguardare i dialetti e le lingue locali, non rappresentano certo un pericolo all’unità nazionale o al riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della nostra Repubblica. Non confonderei mai i due piani, perché questo vorrebbe dire fare un salto indietro di decenni”. Lo afferma Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, commentando l’iniziativa del Senatore Menia. “Il nostro è un Paese che si caratterizza - ha aggiunto - anche per la capacità che ha avuto, negli anni, di favorire un processo di integrazione tra culture differenti. E per fortuna, grazie alla lungimiranza dei padri costituenti, la nostra Costituzione tiene ben conto, tra i suoi principi fondamentali, della tutela delle minoranze linguistiche”.

“Proprio grazie alle loro specificità territoriali Regioni come il Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto una particolare autonomia speciale. Un valore che va difeso, per gli ottimi risultati che nella nostra Regione abbiamo raggiunto in questi anni e che per nulla mina le basi della nostra identità nazionale”.

"Nessuna nostalgia per i nazionalismi novecenteschi. La valorizzazione delle peculiarità culturali costituisce un aspetto irrinunciabile per il Friuli Venezia Giulia, Regione orgogliosamente autonoma. Quelle di Roberto Menia, parlamentare eletto in Liguria, sono parole fuori dal tempo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Fvg, Giuseppe Nicoli, ponendo l'accento sulla necessità di "promuovere le specificità territoriali, che arricchiscono i giovani nel loro percorso di crescita e maturazione anche a scuola. Non è ammissibile che qualcuno pensi di soffocare la nostra specialità a colpi di slogan nazionalistici. L'obiettivo è tendere verso un'Europa delle Regioni e questo percorso non può prescindere da una consapevolezza piena delle proprie radici e della propria identità".

"La pandemia e la guerra - aggiunge l'esponente forzista - hanno riportato nel cuore dell'Europa antiche paure. Il pericolo cinese, a lungo latente e forse sottovalutato, si è palesato sotto forme diverse e molto impattanti. Il 2022 ha riportato la guerra nel nostro continente. Abbiamo il dovere di diffondere una cultura di coesione per dare sostanza al concetto di Europa delle Regioni e, cedere a derive nazionalistiche, significa mettere in discussioni conquiste culturali, storiche e geopolitiche preziose e irrinunciabili".

"Questa è una Regione a statuto speciale, nella quale le minoranze linguistiche e gli idiomi locali - conclude Nicoli - rappresentano un tratto distintivo di cui andare orgogliosi. Pericoloso e avvilente che qualcuno pensi di annientare le specificità".

“La proposta di legge è inquinata alle radici da un pregiudizio discriminatorio nei confronti delle lingue minoritarie e quindi delle stesse minoranze, altrimenti nessuno si potrebbe opporre a inserire la lingua di Dante nella Costituzione italiana. Il senatore Menia non vuole statuire il dato di fatto che l’italiano è la lingua ufficiale del nostro Paese, vuole alzare steccati contro un inesistente attacco delle lingue minoritarie, parlate da piccolissime percentuali di cittadini e proprio per questo da difendere”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), esponente della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, in merito al disegno di legge costituzionale a firma Roberto Menia che modifica l'articolo 12 della Costituzione aggiungendo un comma che definisce l’italiano “lingua ufficiale della Repubblica” precisando che “tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla”.

La senatrice richiama “le tutele della legge 482/1999 e la Carta europea lingue minoritarie e regionali”, e considera “rivelatore il riferimento al nostro confine orientale, dove Menia rispolvera il ‘pericolo slavo’. Ma non siamo più nel Novecento e – precisa Rojc - io stessa non potrei sopportare di sentirmi definire ‘alloglotta’ come in certi tempi passati”.

"Nel Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia si può giurare e si può intervenire in aula in italiano, friulano e sloveno. Ciò in virtù delle nostre culture linguistiche, della nostra storia sul tanto tribolato confine. E‘ una ricchezza, una libertà e una risorsa per i nostri figli, cui è chiamato a essere garante il presidente Fedriga: da lui mi aspetto una chiara presa di posizione anche come presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”. Lo chiede il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, a fronte del ddl del senatore Roberto Menia (FdI) recante “Riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica”.

Il segretario dem ricorda “l’orgoglio di usare pubblicamente il friulano manifestato nel tempo da tanti consiglieri regionali e anche attuali assessori” e si chiede se “sono d'accordo con Menia o hanno qualche imbarazzo. Perché noi – conclude - abbiamo anche qualche brivido”.

"La lingua friulana, riconosciuta e tutelata dalla Costituzione e dalla legge ordinaria come lingua minoritaria, rappresenta anche attraverso il suo insegnamento nelle scuole un'apertura verso l'apprendimento generale dei nostri ragazzi e ragazze, in una visione multiculturale e di confronto e integrazione. Menia, con la sua proposta si oppone proprio a questa visione ed è bene che il presidente Fedriga, come massimo rappresentante della comunità regionale, insieme ai suoi assessori Roberti e Rosolen, prenda una posizione netta e chiara a tutela di tutte le lingue minoritarie". Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) commentando le dichiarazioni del senatore di Fdi, Roberto Menia secondo il quale non serve insegnare il friulano nelle scuole.

A Iacop si unisce anche il capogruppo del Pd, Diego Moretti, secondo il quale "le dichiarazioni del senatore Menia fanno tornare indietro di decenni il Fvg, una regione, la nostra, che è sempre stata avanti, pur nell'orgoglio delle proprie pluralità, verso culture nuove e diverse".

Secondo Iacop, "l'onorevole Menia, seppure non eletto in Fvg, rappresenta comunque questa regione e con le sue dichiarazioni dimostra di avere una visione a “senso unico” e un utilizzo utilitaristico dei principi della Costituzione. La Costituzione sancisce la tutela delle minoranze linguistiche nel nostro Paese prevedendo una tutela non solo della cultura e della lingua nazionale, così come di quelle minoritarie di cui il friulano è una delle più parlate in termini di popolazione".

E ancora, commenta Iacop, "questo dovrebbe già di per se far comprendere quanto siano fuori luogo e preoccupanti le valutazioni che fa in merito all'insegnamento della lingua friulana nelle scuole. Tra l'altro, proprio in occasione dell'ultima conferenza regionale sulle lingue minoritarie è stato rafforzato, da parte dell'Arlef e alla presenza dell'assessore Roberti, l'impegno per l'insegnamento nelle scuole del friulano, anche attraverso la diffusione di nuovi e più efficaci strumenti di supporto alla didattica".

Infine, conclude Iacop, "va inoltre ricordato, a Menia per primo, che l'insegnamento della lingua friulana viene richiesto dalla stragrande maggioranza dei cittadini della nostra regione, per i propri figli ed è considerato non una limitazione culturale, bensì un accrescimento delle conoscenze e un'apertura verso l'apprendimento generale dei propri figli, in una visione multiculturale e di confronto e integrazione. Concetti ai quali Menia pare proprio si opponga".

"Le gravissime dichiarazioni del senatore Menia non devono stupire: fanno parte dell'ideologia nazionalista e sovranista che ha caratterizzato la recente campagna elettorale del Centrodestra e i primi mesi del Governo Meloni, in cui la retorica dell'interesse nazionale e dell'identità italianissima è stata una costante. Si scopre così il loro vero volto". Lo afferma in una nota il capogruppo del Patto per l'Autonomia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, esprimendosi "dopo le dichiarazioni apparse sulla stampa del senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia, per il quale il friulano e le altre lingue minorizzate non vanno insegnate a scuola, lanciando la sua battaglia in difesa dell'identità nazionale attraverso l'unità linguistica che passa, secondo l'esponente patriota, per l'uso dell'italiano 'lingua ufficiale dello Stato'".

"Siamo di fronte a un fatto gravissimo", continua l'esponente autonomista, annunciando contestualmente la presentazione di una mozione del suo Gruppo consiliare "per chiedere che la Giunta Fedriga prenda immediatamente le distanze dalle dichiarazioni di Menia".

"Ricordo al senatore di Fratelli d'Italia - prosegue Moretuzzo - che l'insegnamento della lingua friulana è previsto dall'articolo 4 della legge statale 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che dà attuazione all'articolo 6 della Costituzione italiana, e confermato dalla legge regionale 29/2007 (Norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana), che ne disciplina l'applicazione con un regolamento attuativo. Dunque, gli istituti sono tenuti a garantire l'insegnamento della lingua friulana agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado quando le famiglie (quasi 30mila secondo gli ultimi dati, pari all'80% del totale) ne fanno richiesta per le loro figlie e figli. Come è possibile - si domanda - che Menia legittimi a non dare attuazione alla normativa vigente?".

"Ma, soprattutto, Menia dimentica (o ignora) che l'insegnamento della lingua friulana è elemento costitutivo e qualificante di un percorso educativo, poiché garantisce a bambini e ragazzi - sottolinea il capogruppo del Patto - tutti i vantaggi di un'educazione plurilingue e di una formazione che conduce alla creazione di una cittadinanza europea attiva e consapevole. Come evidenziano gli esperti, la tutela della lingua friulana e il suo uso, insegnamento e apprendimento diventano per chi vive in Friuli un valore, un diritto e un'opportunità formativa (l'apprendimento di più lingue aiuta l'apprendimento di altri idiomi e di tutte le materie), educativa (la consapevolezza della diversità linguistica e culturale nel contesto locale, regionale e mondiale) e civica (il diritto alle lingue, la cittadinanza plurilingue e multiculturale)".

"Ricordiamo inoltre a Menia - conclude Moretuzzo - che autonomia e specialità del Friuli Venezia Giulia trovano fondamento proprio nella presenza delle minoranze linguistiche e nella loro tutela. O il senatore ritiene che pure quelle siano superflue? Ci chiediamo, infine, anche cosa ne pensino delle dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia i suoi colleghi di partito in Consiglio regionale e se il presidente Fedriga condivida le posizioni espresse da un suo alleato nella coalizione di centrodestra. Crediamo che l'Assemblea legislativa debba prendere immediatamente posizione su questo tema e presenteremo una mozione in tal senso".

"Sono molto gravi le dichiarazioni del Senatore Menia contro l'insegnamento delle lingue minoritarie e in particolare il Friulano nelle scuole. Il plurilinguismo è una straordinaria opportunità formativa per i giovani, sia dal punto di vista cognitivo che culturale. La Costituzione Italiana tutela questo patrimonio della nostra Regione. Una limitazione dell'insegnamento del Friulano significa dimenticare che il Friulano è una delle lingue della Resistenza antifascista”. Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.