IV Commissione consiliare sul Tagliamento

La situazione del bacino idrografico del Tagliamento e le problematiche inerenti sono state al centro della riunione della IV Commissione consiliare, presieduta da Mara Piccini (FI), che ha ascoltato in audizione, su richiesta del consigliere Lorenzo Tosolini (Lega), l'assessore alla difesa dell'ambiente e all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, presente insieme con l'assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi, e il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di Venezia, Francesco Baruffi.

Una occasione di approfondimento scientifico e tecnico dei rischi idraulici di questo fiume, delle iniziative messe in campo nel tempo, delle soluzioni e degli interventi e delle opere possibili sulla scorta dei dati raccolti dall'alluvione del 1966 fino alla tempesta Vaia del 28 ottobre 2018. Dei possibili percorsi futuri ha parlato l'assessore Scoccimarro dopo aver ricordato atti e azioni posti in essere dall'evento di piena del 4 novembre 1966 che determinò la rottura degli argini e l'allagamento dell'abitato di Latisana.

Innanzitutto, l'istituzione di un tavolo permanente per la modifica del Piano Stralcio del 2000 per la sicurezza del Tagliamento e dei centri abitati rivieraschi, con però - ha sottolineato Scoccimarro - la definizione di un cronoprogramma riguardante atti e tempi, entro una data ravvicinata che potrebbe essere il mese di giugno prossimo.

Inoltre, nelle indicazioni dell'assessore, l'utilizzo dello strumento del Contratto di Fiume previsto dalla legge regionale 11 del 2015, garanzia di partecipazione e coinvolgimento dei territori; inoltre, la progettazione e realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro, e l'attivazione immediata delle misure non strutturali previste dal Piano di gestione delle alluvioni, fra le quali al primo posto figura l'aggiornamento dei piani di previsione e allertamento della Protezione civile.

Sullo sfondo dei ragionamenti, il riferimento ad alcune tappe importanti come il Laboratorio Tagliamento, istituito dalla Regione nel 2010, con la partecipazione di Veneto e Autorità di bacino, la sottoscrizione nel 2012 di un Accordo di Programma Quadro tra Fvg e Veneto e nel 2014 di una convenzione tra Fvg e Autorità per le analisi necessarie alla modifica del Piano Stralcio di sicurezza idraulica. Inoltre l'acquisizione di informazioni tecniche su elementi importanti per la valutazione di un fiume dalla struttura idraulica complessa, con la necessità di considerare la morfologia e lo stato del suo corso, i punti in cui cambiamo le pendenze, le condizioni degli argini e la loro manutenzione, le portate tollerabili, le misure strutturali e non strutturali quali appunto gli strumenti previsionali che vanno costantemente affinati, ma anche i cambiamenti climatici considerati in una proiezione avanzata nel tempo e gli scenari probabilistici.

Aspetti sui quali si sono concentrate le domande dei consiglieri da Santoro (Pd) a Spagnolo, Tosolini e Turchet (Lega), Moretuzzo (Patto), Dal Zovo (M5S), Barberio (FdI), Honsell (Open Fvg), Centis (Cittadini), interessati al cronoprogramma dei lavori, agli aspetti finanziari e a chiarire le competenze in tema di esecuzione e manutenzione delle opere.

"La priorità assoluta è la sicurezza dei cittadini che vivono a ridosso del Tagliamento. E in questo senso, in continuità con il lavoro svolto nella passata legislatura, abbiamo appreso con soddisfazione che stanno proseguendo i lavori sul ponte di Latisana e di rafforzamento degli argini". A dirlo, in una nota, è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro. "A seguito delle risposte dei tecnici dell'Autorità di bacino, vanno rassicurati i Comuni del medio e alto corso: l'accordo di mitigazione previsto con il ministero e la protezione civile nazionale utilizzerà lo strumento del "Contratto di fiume". Uno strumento nuovo di partecipazione che quindi non farà passare nulla sulla testa dei territori, con la supervisione del capo della Protezione civile nazionale, Borrelli".

Inoltre, aggiunge Santoro, "vanno rassicurate anche le comunità di Latisana e San Michele al Tagliamento sul fatto che i lavori previsti dall'aggiornamento dell'accordo quadro con lo Stato del 2017, sono lavori vitali al fine di una sicurezza contro le emergenze idrogeologiche. Alzare il ponte stradale - conclude - è un'opera rilevante, e false sono le illazioni di spostamento ideologico dei fondi dall'alto al basso corso".

"Il percorso individuato dall'assessore regionale Scoccimarro avrà il nostro supporto proprio perché, nel segno del buon senso, va in continuità con il nostro operato nella precedente legislatura e mira a coinvolgere tutti i soggetti interessati sotto la direzione scientifica qualificata dell'Autorità di bacino Nazionale".

"Non è possibile ridurre il Tagliamento a una questione esclusivamente idraulica, è necessario tenere in considerazione tutti gli aspetti ambientali, paesaggistici ed economici di un fiume il cui valore ha da tempo suscitato interesse ben al di là dei confini del Friuli-Venezia Giulia". Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo. "È evidente che si tratta di un tema complesso, che deve tenere assieme diverse variabili", afferma Moretuzzo.

"Le notizie sulle tempistiche dei lavori previsti nella parte del basso corso sono positive. Finalmente le azioni previste sul ponte stradale a Latisana e sugli argini dovrebbero procedere verso la fase esecutiva in tempi relativamente brevi. Per quanto riguarda gli interventi sulla parte del medio corso del fiume ritengo sia fondamentale ascoltare e coinvolgere gli amministratori e i portatori di interesse locali", sostiene Moretuzzo: "è indispensabile trovare delle soluzioni che siano in grado di coniugare sicurezza di chi abita a valle e tutela della naturalità di un corso d’acqua che ha una valenza straordinaria".