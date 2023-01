Jessica Canton lancia la sua ricandidatura

Jessica Canton lancia la sua candidatura a Sindaco di Fiume Veneto, per un secondo mandato amministrativo. Venerdì 27 gennaio, durante una conferenza stampa organizzata a Fossa Mala, l’annuncio ufficiale, sostenuta da Lega e Flumen, i gruppi che hanno accompagnato Canton in questi primi cinque anni di amministrazione.

“Quelli appena trascorsi – sottolinea Canton durante il suo intervento - sono stati cinque anni intensi. Cinque anni nei quali ho cercato di portare il senso di giustizia che è proprio della mia professione di avvocato anche nell’amministrare il comune di Fiume Veneto. Cinque anni caratterizzati da: emergenza pandemica, emergenza idrica, crisi energetica, allerte meteo, grandinata, tromba d’aria, emergenza bellica, rincaro dei prezzi. Difficilmente un sindaco si trova ad affrontare in un solo mandato tutte queste avversità messe insieme".

"Per amministrare un comune come Fiume Veneto non basta il buon senso: servono impegno, competenze, concretezza e con la perseveranza. Si dialoga, si media ma alla fine è necessario prendere delle decisioni. Vogliamo continuare a farlo, per guardare al bene e al futuro del nostro paese, vogliamo che il cittadino continui ad essere al primo posto. Un secondo mandato come sindaco significa dare continuità ai progetti e concretizzare le idee".

"Realizzeremo un nuovo polo sportivo, tassello di un progetto ben più ampio che fonda scuola, sport e vita sociale, un nuovo e innovativo nuovo modo di vedere la vita di comunità. Proseguiremo senza indugi nel dare un nuovo volto ai nostri territori, attraverso una viabilità con un traffico che scorre lontano dai centri abitati, di Fiume Veneto e Cimpello. Porteremo a termine la costruzione della nuova scuola media e dell’auditorium, continueremo a potenziare ed aggiungere nuovi servizi a disposizione per la cittadinanza. Voglio vedere una comunità felice. Questo è il mio obiettivo. Questo è l’obiettivo della mia squadra”.

"Ringrazio del sostegno Flumen e Lega – conclude il Sindaco Canton -, che hanno condiviso con me ben più di questi cinque anni di amministrazione, perché il nostro è sempre stato un gruppo, prima che delle liste, il nostro affiatamento nasce da lontano, è un sentimento genuino e forte, con un unico obiettivo: amministrare bene Fiume Veneto. E’ una squadra che si sta arricchendo, di uomini e donne di valore, che si spendono per il prossimo, che mettono in campo le proprie professionalità e le proprie energie, la propria conoscenza del territorio e della comunità”.

A intervenire, durante la conferenza stampa, Michele Cieol, esponente di Flumen e attuale assessore al bilancio di Fiume Veneto: “Flumen sostiene con determinazione e convinzione la candidatura di Jessica Canton per la conferma a Sindaco di Fiume Veneto per il prossimo quinquennio 2023-28. Dopo la vittoria del 2018, Fiume Veneto, ora, ha bisogno di continuità programmatica e di lavoro, perché per affrontare le sfide ambiziose e le problematiche complesse, a un sindaco non bastano cinque anni. Durante il primo mandato molto è stato fatto, in termini di investimenti, infrastrutture ed in termini di servizi. L’iter di progetti a lungo termine, quali la nuova viabilità che toglierà il traffico dai centri abitati, è partito e deve essere portato a termine. Solo un sindaco coerente e determinato, che tra i primi valori incarna la passione per il proprio comune, può proseguire il percorso di crescita del nostro territorio e del nostro comune tracciato durante il primo mandato”.

A sostegno del secondo mandato di Canton, presente il senatore Marco Dreosto, coordinatore di Lega Fvg: “Personalmente, come coordinatore della Lega Fvg, sono orgoglioso di come il Sindaco Jessica Canton e la sua squadra hanno operato in questi 5 anni di mandato, che ricordo si sono svolti in un periodo storico particolarmente difficile, prima con una pandemia e poi una guerra alle porte dell’Europa, che ha generato insicurezza e crisi economica. Ora resta da completare un percorso che vede la città di Fiume Veneto centrale nel contesto della provincia e sono certo che i cittadini continueranno a dare fiducia a chi, con i fatti, ha dimostrato di ben governare".

Al termine della conferenza stampa, il consigliere regionale Simone Polesello ha autenticato la sottoscrizione della candidatura di Jessica Canton alla riconferma come Sindaco di Fiume Veneto per i prossimi cinque anni.