Joe Biden è il 46esimo Presidente degli Usa

La corsa per la presidenza degli Usa ha un vincitore: Joe Biden è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico, con il successo in Pennsylvania, supera la soglia dei 270 grandi elettori, che lo nomineranno alla guida del Paese. Entra nella storia la sua vice: Kamala Harris è la prima donna a ricoprire questo incarico.

"America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare questo grande Paese", ha scritto Biden in un tweet. "Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il Presidente di tutti gli americani. Manterrò la fiducia che avete riposto in me".

Donald Trump non ha ancora riconosciuto la sconfitta e, due ore fa, ha twittato di aver "ampiamente vinto". La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore. Questa corsa è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".

You're fired ('sei licenziato') è lo slogan del popolo di Biden, che ha iniziato a festeggiare la vittoria. E' la frase che ha reso famoso l'attuale inquilino della Casa Bianca durante lo show The Apprentice, ma questa volta viene usata contro di lui.

I primi commenti social dall'Italia arrivano tutti dall'area del centro-sinistra. Per il Governo, il messaggio è quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che scrive in un tweet: "Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà".

"Con Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti", sono le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Joe Biden sarà un ottimo Presidente degli Stati Uniti. È un uomo saggio, equilibrato, profondo: saprà guidare la più forte nazione del mondo in tempi di incertezza e difficoltà. Buon lavoro, caro Joe: tra qualche ora potremo finalmente chiamarti Mr. President", è il commento social di Matteo Renzi.

"Joe Biden è il nuovo Presidente eletto degli Stati Uniti d'America e Kamala Harris sarà la prima vice presidente donna nella storia degli Usa. Un giorno felice per gli States!", twitta la deputata dem Debora Serracchiani.

"Congratulazioni a Joe Biden ufficialmente eletto nuovo Presidente degli Stati Uniti. Il lavoro da fare sarà arduo e la strada da percorrere lunga, ma si apre una nuova stagione. Good luck Mr. President", sono le parole del Presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.