Klagenfurt e Lignano fanno squadra

Nel Municipio di Lignano Sabbiadoro è stato siglato il gemellaggio con Klagenfurt dal Sindaco austriaco Christian Scheider e dal padrone di casa Luca Fanotto. Il contratto punta a confermare e rafforzare la cooperazione fra le due città, curando in modo particolare il settore commerciale e turistico, sviluppando attività nei settori della cultura, della formazione e dello sport, nonché in campo associazionistico.

La futura cooperazione sarà inoltre occasione per rafforzare la consapevolezza della Regione Alpe Adria alla luce dell'Unione Europea, preservando la diversità culturale e le specificità di entrambe le città. Con questo documento, inoltre, Klagenfurt e Lignano s’impegnano a fare tutto il possibile non solo per rafforzare l'amicizia che le lega, ma anche per rinsaldare il legame secolare sviluppatosi tra le popolazioni di Austria e Italia.

“Siamo veramente molto felici di poter oggi sugellare questo forte legame con la Città di Lignano Sabbiadoro”, ha detto Scheider. “Una grande opportunità per due territori che già da tempo stanno condividendo tante esperienze. Un’occasione per mettere assieme idee, persone e progetti utili ad una reciproca promozione e rafforzamento delle rispettive peculiarità e identità”.

“Carinzia e Friuli Venezia Giulia sono due regioni amiche e rappresentative di un turismo condiviso”, gli ha fatto eco Fanotto. “E’ pertanto con vero piacere che ho accolto l’occasione di questo incontro per confermare quanto Klagenfurt e tutto il suo territorio siano state, e siano tuttora, parte del meraviglioso percorso turistico di Lignano Sabbiadoro. Cittadini carinziani, realtà imprenditoriali, operatori economici e associazioni da sempre dialogano nel senso di una serena collaborazione. Essere qui oggi significa sottolineare il valore di questa sinergia ed essere riconoscente alle persone che rappresentano un territorio così interessante e coinvolto nei nostri progetti di sviluppo. La Città capoluogo della Carinzia con la Città protagonista dell’economia turistica del Friuli Venezia Giulia: un momento davvero molto intenso, da ricordare, che servirà senza dubbio per azioni future”.