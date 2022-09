Kronospan, il Tar respinge la richiesta di fermare l'iter

Il progetto della Kronospan a Ponterosso non presenta un pericolo grave e imminente, soprattutto perché i paventati rischi per la salute pubblica non sono suffragati dagli approfondimenti tecnici.

Con questa motivazione, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento di sospendere l’iter autorizzativo regionale del progetto. L’amministrazione era ricorsa contro il Paur, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’ampliamento dello stabilimento e la realizzazione di una linea produttiva di pannelli truciolari da legno riciclato, comprensiva di un essicatoio, per il mancato recepimento delle osservazioni da lei presentate.

Un ‘no’ che non sorprende l’amministratore delegato di Kronospan, Massimo Cenedella. “L’essicatoio da noi proposto - spiega - prevede emissioni massime di 3 milligrammi a metro cubo d’aria, contro i 10-20 milligrammi di altri impianti autorizzati in Friuli. Ciò dimostra che il nostro progetto non ha confronti - conclude – con altri comparabili dello stesso settore”.

Nell’ordinanza, il giudice amministrativo ha deciso, inoltre, di non esprimersi immediatamente sul merito, per valutare assieme i numerosi ricorsi pendenti sul progetto.