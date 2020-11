L’ambasciatore del Messico fa tappa in Fvg

L’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, è in visita in Friuli Venezia Giulia per un programma che prevede l’incontro con Enti di Ricerca, Organi di Rappresentanza Economica e Industriale.

Al centro della visita le opportunità d’affari e le prospettive di collaborazione tra il Paese centroamericano e la nostra regione.

Il Messico è il secondo partner mondiale dell'Italia nel continente americano per il volume dei flussi economici e il Fvg ospita realtà scientifiche ed economiche riconosciute come eccellenze nazionali e internazionali nei propri settori di attività, con cui l’Ambasciatore si augura di stringere ulteriori rapporti.

Nell’ambito della visita a Trieste, domattina, l’Ambasciatore messicano incontrerà Sergio Barel, Vice Presidente di Confindustria Alto Adriatico e Presidente di Comet, Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, nonché Amministratore Delegato di Brovedani Group.