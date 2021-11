L’Austria vara il lockdown generale

Da lunedì 22 novembre tutta l’Austria andrà in lockdown. “Dobbiamo guardare in faccia la realtà: chi è contro il vaccino compie un attentato alla nostra salute. Non vogliamo la quinta e la sesta ondata: il virus non andrà via, il virus resta”, ha detto il cancelliere Alexander Schallenberg nella conferenza stampa con il ministro della Sanità Wolfgang Mueckstein per annunciare le nuove misure.

“Il Governo”, ha poi detto Schallenberg, “imporrà anche l’obbligo vaccinale per tutti a partire dal primo febbraio 2022”. L’Austria diventa così il primo Paese d’Europa a introdurre l’immunizzazione obbligatoria ai suoi cittadini.

Da lunedì 15 novembre era già scattato il lockdown per i non vaccinati, che attualmente possono uscire di casa solo per andare al lavoro, comprare beni essenziali e ‘fare due passi’. Ma i numeri ormai fuori controllo hanno spinto a un'ulteriore stretta. Nel Paese, infatti, l’incidenza è di 971,5 casi ogni centomila abitanti. E diversi gli ospedali sono già in difficoltà a causa dell’impennata di ricoveri.

Ieri la decisione era già stata anticipata per Alta Austria e Salisburghese che vedono un’incidenza settimanale esplosa a 1.672 casi ogni centomila abitanti a Salisburgo e a 1.557 nella regione di Linz.

Le misure, dopo i primi dieci giorni, potrebbero essere prorogate per altri dieci. Poi, dal 12 dicembre, dovrebbe tornare in vigore il lockdown per i non vaccinati.