L’Europa nacque all’ombra del Muro

Sono trascorsi 30 anni, da quel 9 novembre 1989 che segnò un cambiamento epocale per la storia d’Europa e del mondo. Il ‘crollo’ del Muro di Berlino cambiò gli equilibri tra le grandi potenze internazionali, rivoluzionò la politica dei singoli Stati, mutò la concezione stessa della storia e dell’attualità in tutti coloro che vissero o assistettero a quell’evento. E oggi? Quali sono state le conseguenze che hanno portato alla realtà contemporanea? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Zannini, docente di Storia moderna e direttore del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.



Professore, cosa resta del Muro di Berlino.

“Un sogno europeista non compiuto e una divisione sotterranea dell’Europa, in cui Est e Ovest non riescono ancora a trovare un equilibrio, reso più difficile dall’atteggiamento della Russia che non si sente parte del progetto europeo”.



Trent’anni fa, invece, cosa accadde?

“La caduta del Muro fu un’azione politica molto complessa, forse la principale del secondo Dopoguerra, resa possibile da capi di Stato lungimiranti, come Helmut Kohl in Germania e Francois Mitterand in Francia, che diede un’enorme spinta alla prospettiva europeista. La riunificazione della Germania ebbe qualcosa di ‘miracoloso’ perché superò le immense differenze tra Est e Ovest. Fu possibile grazie all’iniezione di un gran fiume di denaro. Fu virtuosa, ma oggi non è ancora conclusa e persistono le disparità tra le due Germanie, anche se non sono accentuate come quelle, ad esempio, tra Nord e Sud Italia”.



Cosa manca perché compia davvero l’unificazione europea iniziata nel 1989?

“Non basta l’unione economica, l’Europa deve guadagnarsi uno status rilevante anche in campo politico, diplomatico e militare. Questi aspetti ancora mancano. Sul destino europeo pesano molto la bocciatura della Costituzione Ue del 2004 e la crisi economica del 2008, oltre a un fattore politico sociale diffuso in tutti i Paesi”.



Quale?

“Assistiamo al tramonto del principale strumento delle democrazie liberali, cioè il partito, con conseguente personalizzazione e apparente rafforzamento della figura del leader. Dico ‘apparente’ perché in realtà il potere e il consenso di questi leader poggiano su basi poco solide, col risultato che le azioni politiche sono poco incisive e hanno orizzonti limitati”.



Cosa si augura per il trentesimo anniversario della caduta del Muro?

“Che non ci si concentri solo sul Muro come ‘icona’ della Guerra fredda, ma che si approfondiscano di più i temi forti legati a quel periodo, complesso e articolato, poiché le sue conseguenze pesano ancora oggi”.