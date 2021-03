‘L’offerta radiotelevisiva per le minoranze linguistiche in Italia’. E’ il titolo della videoconferenza in programma sabato 13 marzo, alle 10.30, organizzata dall'Aclif, Assemblea di Comunità Linguistica Friulana.

“Attualmente sono 128 i Comuni che hanno aderito e a cui l’Aclif dà voce”, spiega il presidente Aclif Markus Maurmair. “I nostri obiettivi sono quelli della valorizzazione e salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica della comunità linguistica friulana, oltre a svolgere un ruolo di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale, in tutte le sedi possibili”.

“Fra 50 giorni circa scade il rinnovo della convenzione sottoscritta da Governo e Rai per le trasmissioni in lingua nella nostra Regione”, continua Maurmair. “L’uso della lingua friulana nelle trasmissioni radiotelevisive è tra le nostre finalità prioritarie e finora, grazie al forte sostegno e interessamento di molti attori, è stato ottenuto un primo traguardo: oltre alle 90 ore di trasmissioni radio ormai consolidate con un accordo integrativo, è stata aperta una nuova finestra sul friulano anche in televisione. Vorremmo provare a crescere ancora e fornire ai friulani maggiori spazi di cultura, di spettacolo e, magari, di informazione”.

“Che cosa accade fuori dai confini regionali? Cosa prevedono gli accordi della Rai in merito alle altre minoranze linguistiche in Italia? Cos’è programmato per la comunità slovena della nostra regione, per quelle tedesca e ladina dell’Alto Adige, per quella francese della Valle d’Aosta, per quella sarda? Sarebbe opportuno conoscere questi aspetti”, prosegue il presidente Aclif. “A questo scopo, d’accordo con la Rai, la Regione, l’Arlef e la Società Filologica Friulana, e con l’aiuto del Corecom, abbiamo organizzato un convegno per sabato 13 marzo, in videoconferenza, dove avremo come ospiti giornalisti, dirigenti Rai e amministratori regionali, per capire che cosa è stato fatto e che cosa si può imparare dalle esperienze degli altri. È una iniziativa che interessa tutta la comunità friulana!”, conclude Maurmair.

La videoconferenza si potrà seguire in diretta su Facebook e su Youtube, accedendo attraverso il sito internet www.aclif.it, o www.arlef.it o www.filologjichefurlane.it.