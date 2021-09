L’onorevole Zan e la senatrice Maiorino al Fvg Pride

Ultimo, importantissimo, appuntamento della Pride Week prima della parata finale del 4 settembre: venerdì 3 settembre, alle 20.30. Ospiti del Fvg Pride saranno l'Onorevole Alessandro Zan, esponente del Partito Democratico e attivista LGBTQIA+ italiano, relatore del disegno di legge noto come “DDL Zan” e la Senatrice Alessandra Maiorino, esponente del MS5 e componente della Seconda Commissione permanente (Giustizia), della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione di inchiesta sul Femminicidio.



Durante la serata, che si svolgerà al Conference Center di Gorizia, in via Alviano 18 a partire dalle 20.30, si parlerà della proposta di legge Zan e altri: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” (569). "La difesa dei diritti dovrebbe riguardare a tutti – dichiara la Senatrice Alessandra Maiorino - non dovrebbe essere una questione politica o partitica. Ma in Italia non sempre succede e alcuni si sono apertamente schierati contro l’iter di questa proposta di legge".



La proposta di legge tenta di colmare un vuoto della legislazione italiana in materia di tutela dalla violenza e dalle discriminazioni ai danni della comunità LGBTQIA+ e non solo. Insieme a chi ha firmato e promuove la stessa in Parlamento e in Senato, si discuterà dei suoi contenuti, del suo iter di approvazione e del futuro di questo disegno di legge."Un passaggio fondamentale della legge riguarda i percorsi di educazione nelle scuole: senza una prevenzione culturale non si va da nessuna parte perché il reato penale dovrebbe essere scontato e rappresenta il minimo cambiamento necessario", conclude Maiorino., per questo si chiede di arrivare con qualche minuto di anticipo.