L'1 ottobre David Sassoli renderà omaggio alla tragedia del Vajont

Il Presidente David Sassoli sarà a Vajont e a Erto e Casso l'1 ottobre: la conferma è giunta ieri sera da Bruxelles, dove il Presidente dell’Europarlamento si è incontrato con il deputato friulano Marco Dreosto. Quest’ultimo è stato delegato alla preparazione dell’evento, ritenuto di massima importanza simbolica: in quasi 60 anni dall’omonima tragedia nessuna autorità comunitaria è, infatti, mai salita al Vajont a rendere omaggio alle vittime.

L’arrivo di Sassoli giunge a un anno esatto di distanza da un primo tentativo di visita, fallito poche ore prima a causa dell’emergenza Covid. Il 10 ottobre, quando tutto era pronto per accogliere il massimo rappresentante dell’Europarlamento, un caso di positività all’interno dello suo staff impose l’annullamento di tutte le cerimonie.

In quell’occasione Sassoli fece una promessa solenne alle popolazioni coinvolte, garantendo che si trattava solamente di un rinvio. In questi mesi Dreosto ha mantenuto vivi i contatti con i sindaci di Vajont e Erto e Casso, Lavinia Corona e Fernando Carrara.

Ora la macchina organizzativa si rimetterà in moto, stabilendo le singole tappe della giornata. Il primo incontro sarà a Vajont che, nel frattempo, avrà festeggiato il 50esimo anniversario d'istituzione (la municipalità è nata ufficialmente il 10 luglio del 1971, dopo la prima fase di costruzione delle case per le famiglie sfollate dalla tragedia). In seguito il corteo si sposterà alla chiesa di Sant’Antonio del Colomber, all’imbocco della diga di Erto e Casso, per un momento di raccoglimento comune.