L'abbraccio di Trieste ai due agenti uccisi

L'abbraccio di un'intera città ha accompagnato l'ultimo saluto a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Accanto ai semplici cittadini, accorsi in migliaia per i funerali solenni dei due agenti uccisi in Questura venerdì 4 ottobre, anche il mondo politico si è stretto attorno a parenti, amici e colleghi dei due poliziotti.

"Mentre il corteo accompagnava le bare in chiesa ho avuto l'impressione che i cittadini di Trieste scortassero Pierluigi e Matteo. Di solito erano loro che tutelavano la sicurezza, stavolta è come se fossero i nostri cittadini a tutelarli". È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'esterno della chiesa Sant'Antonio Taumaturgo appena usciti i feretri degli agenti.

Fedriga guidava la sua compagine di Giunta nella messa funebre officiata dal vescovo di Trieste, monsignor Giampaolo Crepaldi. All'interno della chiesa, insieme alle alte cariche dello Stato - con il presidente della Camera Roberto Fico e il suo vice Ettore Rosato, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il viceministro dell'Interno Matteo Mauri e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - i rappresentanti dell'Assemblea regionale e i sindaci dei Comuni Fvg con la fascia tricolore.

"Sono orgoglioso di avere l'onore di rappresentare la comunità del Friuli Venezia Giulia", ha detto Fedriga. "Si è vista - ha aggiunto il governatore - una vicinanza composta e sensibile che ha vissuto il dolore insieme alle famiglie e alle forze di polizia. Mi onoro - ha concluso il governatore - di rappresentare gente così".

Anche il Partito democratico ha reso l'estremo omaggio ai poliziotti caduti a Trieste, partecipando al solenne rito funebre, rappresentato dal viceministro all'Interno Mauri, dalle parlamentari Roberta Pinotti e Debora Serracchiani, dal segretario regionale del Friuli Venezia Giulia Cristiano Shaurli e da altri dirigenti e militanti, il Pd ha voluto "testimoniare vicinanza ai familiari e a tutte le forze dell'ordine oggi raccolte a fianco dei loro colleghi uccisi nel compimento del dovere".

Serracchiani, che ieri sera si era recata alla camera ardente allestita in Questura ha formulato "sentimenti di commossa partecipazione per una tragedia che rimarrà impressa nelle coscienze dei cittadini. Ringrazio Il vescovo di Trieste che, nella luce della fede, in tutti questi giorni ha interpretato con affetto e alto senso civico il senso di questo sacrificio".

Il segretario Shaurli, che ha seguito i feretri nel corteo funebre dalla Questura alla chiesa, si è detto "colpito da una partecipazione popolare folta e sentita, un segno di civiltà diffusa che nella sciagura dev'essere colto e fatto proprio dalle istituzioni e dalla politica".