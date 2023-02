L'Ambasciata argentina premia Gian Luca Gardini

Riconoscimento conferito dall’Ambasciata della Repubblica Argentina in Germania a Gian Luca Gardini, ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università di Udine, per il contributo dato alla conoscenza e diffusione della politica estera argentina.

L’omaggio all’attività svolta dal docente tra il 2014 e il 2022, come cattedratico e come visiting professor all’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, è stato tributato lo scorso mese a Berlino, all’Ibero-Amerikanisches Institut, dall’ambasciatore Fernando Brun, in occasione della giornata di dialogo sulle relazioni tra Unione Europea e l’America Latina e i Caraibi, organizzata da Gardini.

Udinese, classe 1972, Gian Luca Gardini, oltre a essere professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali all'Ateneo friulano, dal 2022 è Carlos Saavedra Lamas Visiting Professor di Relazioni internazionali all'Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga. Sempre in quest’ultima è stato titolare – dal 2014 al 2021, alla Scuola di business, economia e scienze sociali – della cattedra di International business and society relations. In precedenza Gardini ha insegnato anche all'Università di Cambridge e all'Università di Bath, nel Regno Unito. Ha conseguito, inoltre, un master e un dottorato in Relazioni internazionali all'Università di Cambridge e, in Italia, un diploma post laurea in Studi europei presso Informest, l’Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale.

I principali interessi di ricerca di Gian Luca Gardini riguardano le relazioni internazionali dell'America Latina, l'analisi della politica estera, l'integrazione regionale comparata, l'organizzazione internazionale e le questioni di potere, ordine e istituzioni internazionali.