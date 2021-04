L'appello di Fedriga ai cittadini del Fvg: vaccinatevi!

Proprio nella giornata in cui la campagna vaccinale si è aperta a una nuova fascia di popolazione, quella degli Under 60 con comorbilità, dal governatore Massimiliano Fedriga è arrivato un appello ai cittadini del Fvg. "Appena sarà il mio turno mi prenoterò per vaccinarmi il prima possibile. Chi può prenotarsi lo faccia, dobbiamo mettercela tutta”.

“Abbiamo le potenzialità per arrivare, in regione, fino a quasi 17mila somministrazioni al giorno, ma se chi ha diritto non si vaccina, allora rischiamo di vanificare ogni sforzo", ha ribadito Fedriga nel suo intervento a Radio Punto Zero. “In Fvg non ha aderito il 40% della fascia 60-69 anni e quasi il 25% di quella tra 70 e 79. Avremmo tutte le armi pronte, ma non riusciremo a colpire il bersaglio che è il virus senza una massiccia adesione alla campagna".

Fedriga ha fatto il caso di sua madre: "A mia mamma, categoria tra 70 e 80, è stato somministrato il vaccino AstraZeneca e non ha avuto alcun effetto collaterale, è andato tutto bene. Non bisogna aver paura di una narrazione venuta fuori da qualche fantasioso blogger o social. Non bisogna aver paura del vaccino, bisogna aver paura del virus".

Infine, il governatore ha segnalato che "a oggi la disponibilità di vaccini in regione non è enorme: non riusciamo a farne 10mila al giorno perché non ne abbiamo. Ci auguriamo che il commissario Figliuolo, che ha dato un cambio marcia alla campagna, possa aumentare le forniture".