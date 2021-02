L'Arlef scrive a Ursula Von der Leyen

La Commissione Europea ha rimandato al mittente le richieste fatte dal Minority SafePack, su iniziativa di oltre 1 milione di cittadini dell'UE, per dare maggiore tutela alle lingue minoritarie. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti e che ha fatto scendere in campo non solo il Parlamento Europeo (che lo scorso il 17 ottobre ha adottato, con 524 voti a favore, la risoluzione su iniziativa dei cittadini europei), ma anche il Consiglio regionale, grazie a una mozione trasversale presentata oggi dal consigliere Diego Bernardis.

"Spiace ricevere questa risposta dalla Commissione. Si tratta di un'opportunità persa" ha sottolineato Eros Cisilino, presidente dell'ARLeF, l'Agenzia Regionale per la lingua friulana. "La tutela delle lingue minoritarie avviene su più livelli, da quello locale a quello europeo. L'approvazione del Minority SafePack, promossa dalla FUEN, avrebbe incentivato ulteriormente quest'azione. Invece ci troviamo con oltre un milione di cittadini che si sono avvalsi di uno strumento di democrazia diretta, inascoltati; e la Carta dei diritti fondamentali, che prevede l'obbligo di rispettare e promuovere i diritti di minoranze, inapplicata. Anche noi protesteremo ufficialmente nei confronti della presidente Ursula Von der Leyen, così come chiede di fare alla Giunta regionale l’opportuna mozione presentata oggi, in Consiglio regionale, dal Consigliere Diego Bernardis. Questa posizione dell’Unione europea è estremamente dannosa per la vita democratica dell’Europa e per la fiducia delle comunità minoritarie nelle istituzioni. Auspichiamo che la Commissione corregga questo errore e presti alle minoranze linguistiche l'attenzione che meritano".

Sono numerose le assemblee regionali che in Europa stanno protestando per la presa di posizione della Commissione, e a fargli eco c’è anche l’NPLD – il Network europeo delle minoranze, di cui fa parte anche la Regione – che si è schierato a difesa dei diritti delle lingue minoritarie invitando la Commissione a riconsiderare la sua posizione e soddisfare le aspettative di quei cittadini che appartengono a comunità linguistiche minoritarie.

“Sono 1.128.385 i cittadini europei provenienti da 11 Paesi, oltre ad un numero rilevante di parlamenti e governi regionali e nazionali, che hanno manifestato il loro supporto al Minority SafePack Initiative. Apprendo però, con profondo malcontento e delusione, che la Commissione europea ha rifiutato di agire in risposta alle proposte contenute in tale iniziativa, negando di fatto la difesa dei diritti di oltre 50 milioni di individui che appartengono a comunità nazionali minoritarie e a realtà identitarie che esistono in Europa da centinaia, a volte migliaia, di anni”, dichiara il consigliere regionale della Lega Bernardis, che in qualità di primo firmatario annuncia il deposito della “Mozione di censura nei confronti della Commissione Europea in riferimento al rifiuto di procedere in risposta alle richieste contenute nel Minority SafePack Initiative”, già sottoscritta trasversalmente anche dai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, per discutere della tematica in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

“Auspico vivamente – spiega l’esponente del Carroccio – che la Commissione europea ritorni sui suoi passi e avvii quanto prima un dibattito democratico sulla necessità di implementare nuove leggi e politiche nel Parlamento Europeo in merito alle proposte contenute nel Minority SafePack Initiative”.

“Per chi vive in Friuli Venezia Giulia – prosegue Bernardis - ovvero una terra che deve la sua specialità e l’autonomia anche alle meravigliose diversità linguistico-culturali che lo connotano, è inaccettabile l’atteggiamento della Commissione europea che danneggia ed espone al pericolo diverse minoranze identitarie e linguistiche europee, fra cui certamente anche il friulano”.

“Ritengo estremamente preoccupante tale decisione poiché in più di un’occasione la Commissione europea ha lottato senza tregua per l’accoglienza di immigrati clandestini provenienti da ogni parte del mondo, a volte anche imponendo agli Stati membri la loro accoglienza, invece è intenzionata a non difendere le diversità e le minoranze etniche europee” conclude Bernardis.