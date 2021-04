In serata è giunta la notizia della positività al Covid-19 dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e del portavoce del presidente della Regione, Edoardo Petiziol.

Dopo il riscontro del contagio sul suo stretto collaboratore, il governatore Massimiliano Fedriga - risultato negativo a un primo test - si trova a sua volta in quarantena fiduciaria per essere stato in contatto con Petiziol sabato 17 aprile.