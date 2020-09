L'Aula approva il Rendiconto 2019

L'Aula ha accolto a maggioranza (astensione delle Opposizioni a parte Furio Honsell di Open Fvg che ha votato no) il disegno di legge 97 inerente il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e la correlata dichiarazione della Corte dei conti concernente l'affidabilità del Rendiconto stesso e la legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Scorrendo gli otto articoli che formano il provvedimento si apprende che le entrate accertate si definiscono in 7.242 milioni di euro (riscosse per 6.806 mln) e in 6.842 milioni le spese impegnate (pagate per 6.503 mln). I residui si determinano, al 31 dicembre 2019, in 959 milioni per i residui attivi e 585 milioni per quelli passivi. Sempre al 31 dicembre, il Fondo pluriennale vincolato ammonta in entrata a 1.742 milioni , di cui 149 di parte corrente, 1.585 di parte capitale e 7 per incremento di attività finanziarie. Il Fondo pluriennale vincolato in spesa ammonta, invece, a 1.803 milioni , di cui 172 di parte corrente, 1.626 di parte capitale e 5 per incremento di attività finanziarie. La situazione di cassa, alla chiusura dell'esercizio 2019, si attesta in 2.529 milioni e il risultato di amministrazione è accertato in 1.099 milioni.

"L'approvazione con legge del Rendiconto regionale, prevista dallo Statuto e dalla normativa nazionale, è un momento che riveste un'importanza particolare perché consente di valutare i risultati complessivi della gestione dell'esercizio finanziario 2019", aveva spiegato il relatore di Maggioranza del ddl 97, Alessandro Basso (FdI).

Critico era stato invece il relatore di Minoranza, Honsell, affermando che "il lavoro delle Commissioni si è svolto in un silenzio assordante, con una rapidità da centometristi. La Giunta e la Maggioranza hanno evidentemente considerato tutto questo niente di più di un noioso adempimento". All'opposto, "sarebbe importante avere un bilancio consolidato che non si limitasse a un ennesimo allegato sul quale non c'è stato tempo di riflettere, approvato con un emendamento in extremis, ma permettesse invece di valutare l'azione sotto profili sociali e di genere".

"Soddisfatti del risultato certificato dal rendiconto 2019, con l'impegno a valorizzare ancora di più le risorse e impiegarle nei tempi corretti". Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, nel corso del dibattito per l'approvazione del ddl 97 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019".

In merito ad alcune osservazioni di natura tecnica prodotte dalla Corte dei conti, l'assessore ha spiegato che "ci aspettiamo sempre dalla Magistratura contabile un esame severo che stimoli in maniera costruttiva la Giunta, affinché le risorse pubbliche vengano utilizzate nel miglior modo possibile".

In prospettiva futura Zilli ha spiegato che tra gli obiettivi c'è quello di "fare dei passi in avanti sulla contabilità economico patrimoniale", mentre per quel che riguarda l'emergenza coronavirus è stato ribadito come vengano eseguiti costantemente dei "tagliandi tecnici" a fronte delle spese da coprire per l'emergenza.

Infine, rivolgendosi all'Aula, l'assessore ha osservato che "se le critiche si concentrano a questioni marginali, che non mettono in discussione la correttezza dei conti, significa che siamo sulla strada giusta per fare ancora meglio".