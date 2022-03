L'Aula ricorda Dario Rinaldi

"Radici salde fondate sull'identità, ma sguardo rivolto al futuro: questo è stato per me Dario Rinaldi. Un cattolico impegnato in politica che non ha mai messo da parte i suoi ideali e i suoi valori". Così Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, ha voluto ricordare oggi in aula, in apertura della seduta antimeridiana, la figura del politico triestino scomparso di recente a 85 anni.

"Da giovane militante Dc lo conobbi alla fine degli anni Ottanta - ha detto Zanin - e ne apprezzai subito il grande rigore e l'impegno. Ma a differenza di altri politici importanti di quei tempi, che erano un po' distaccati con noi giovani, Dario ha sempre dimostrato nei nostri confronti attenzione e umanità, da padre di famiglia: rispondeva a tutte le nostre domande, anche le più banali".

Sempre sul filo dei ricordi personali, Zanin ha raccontato di averlo rivisto in tempi recenti, "da presidente del Consiglio regionale, quando come presidente dell'Associazione Giuliani nel mondo veniva a perorare con la stessa gentilezza le ragioni della sua associazione. E lui interpretava il rapporto con i giuliani emigranti anche come risorsa per il Fvg, come occasione per i giovani".

Rinaldi venne eletto per tre legislature consecutive, dal 1978 al 1993, nelle liste della Democrazia Cristiana, e ha svolto importanti incarichi da assessore nelle giunte di Antonio Comelli, Adriano Biasutti e Vinicio Turello. "Erano anni straordinari - ha detto ancora Zanin - nei quali fu dato corso alla ricostruzione post-terremoto che è diventata un modello a livello nazionale e internazionale, e della quale Rinaldi fu uno dei protagonisti".

"La sua vita e la sua coerenza - ha detto ancora il presidente dell'Aula - sono state e rimarranno una guida per molti giovani che guardano alla politica come servizio da rendere alla propria comunità. Il suo impegno a 360 gradi lo ha visto impegnato fin da ragazzo nell'Azione Cattolica e in seguito nella Fuci, poi nei cda di Area di ricerca e Osservatorio geofisico".

"Ma è certamente in quest'aula, che per lui significava moltissimo e alla quale ha sempre portato enorme rispetto - ha concluso Zanin, rivolgendosi anche ai familiari presenti in Consiglio, prima del minuto di silenzio - che Rinaldi ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera politica. La Regione gli deve grande riconoscenza: la credibilità che ha oggi questa Assemblea si deve anche al lavoro di Dario".