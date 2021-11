L'Aula ricorda Luigi De Biasio

In apertura della seduta pomeridiana del Consiglio regionale, il presidente Piero Mauro Zanin ha voluto commemorare Luigi De Biasio, scomparso nei giorni scorsi all'età di 87 anni.

De Biasio, ha ricordato Zanin, fu consigliere regionale per due legislature, dal 1964 al 1973, e partecipò attivamente ai lavori della II Commissione permanente, di cui fu prima segretario e poi vicepresidente. Laureato in Scienze agrarie, in Consiglio De Biasio si occupò prevalentemente di agricoltura.

"Pur potendo scegliere Roma o Milano come sede operativa - ha detto ancora il presidente dell'Aula - De Biasio preferì restare in regione, lavorando alla Federconsorzi e svolgendo attività sindacale e politica alla Coldiretti di Udine e Pordenone. Si occupò di credito agrario, colture pregiate, cooperazione agricola e zootecnia, e fu pioniere di un sistema didattico oggi consolidato, quello della scuola-lavoro. Lavorò anche in Regione, dove ottenne l'incarico di direttore del servizio di sviluppo agricolo".

"La sua vicenda umana - ha detto ancora il presidente - ben rappresenta la tenacia delle genti friulane e ci racconta l'operosità degli anni Sessanta e Settanta, quando con grande entusiasmo si gettarono le basi della nostra società attuale".

Originario di Sottoselva di Palmanova, De Biasio maturò esperienza come consigliere comunale a Palmanova prima di essere eletto in Regione nelle liste della Democrazia Cristiana. Zanin ha ricordato anche la passione musicale dell'ex consigliere e la sua attività di volontariato con l'Associazione dei consiglieri regionali e con l'Università della terza età. Alla moglie Maria Concetta, ai figli Arrigo, Stefano e Pierpaolo e ai nipoti, il presidente ha rivolto "le più sentite condoglianze da parte dell'intero Consiglio regionale".