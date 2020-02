L'Aula si spacca sul dramma delle foibe

Il dramma delle foibe e dell’esodo continua a dividere la politica. E’ successo anche in Consiglio regionale dove maggioranza e opposizione sono arrivate allo scontro aperto sulla proposta di legge 21 per far conoscere, diffondere e ricordare il dramma delle Foibe e dell'Esodo di istriani, fiumani e dalmati.

Il centrosinistra non ha apprezzato la bocciatura dei propri emendamenti e ha accusato il centrodestra di strumentalizzazione della storia. Pd, Patto per l'Autonomia e Cittadini hanno lasciato l'aula in occasione del voto finale, al quale non hanno partecipato nemmeno i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Alla fine la legge è passata a maggioranza, con 27 sì e i due no espressi da Furio Honsell e Igor Gabrovec.

Il M5S non ha partecipato al voto sulla legge di Fratelli d'Italia. “La finalità di diffondere la memoria delle vittime delle Foibe e dell’Esodo è condivisibile – afferma il consigliere regionale Andrea Ussai – ma sarebbe stato più opportuno promuovere anche la conoscenza storica delle complesse vicende del confine orientale, attraverso strumenti che evitino il rischio di subordinare la storia alla politica”.

“Abbiamo infatti chiesto che nella commissione giudicatrice del concorso sul tema promosso dalla Regione non ci fossero, come previsto inizialmente dalla norma, due esponenti del Consiglio regionale. Crediamo che, insieme alle associazioni custodi della memoria, sarebbe stata preferibile la presenza delle istituzioni scientifiche e didattiche esistenti in regione, come i due atenei o altri enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale. Nella norma si pone l'accento soltanto sulla memoria, aspetto importante nel tramandare il ricordo ma pur sempre soggettivo e difficilmente condiviso, soprattutto fra genti di frontiera – sostiene il consigliere M5S -. Solo la storia può portare a una condivisione nel riconoscimento dei fatti e a una riconciliazione”.

“Avere tolto dalla già citata commissione, attraverso un nostro emendamento, i due esponenti del Consiglio regionale è un aspetto positivo ma non basta - conclude Ussai -. Escludere gli storici ha portato al mancato voto nostro e di altre forze di opposizione, perdendo l'occasione di avere un momento di unità, al di là degli schieramenti”.

“A 75 anni di distanza dalla tragedia delle foibe, ancora una vergognosa strumentalizzazione da una parte della sinistra che offende la memoria delle migliaia di infoibati solo perché italiani”. Lo scrive in una nota il consigliere della Lega, Giuseppe Ghersinich, a nome del Gruppo, a margine della discussione in Aula. “Una verità storica –si legge nella nota- che viene offuscata da chi lascia strumentalmente le sedie vuote in Aula al momento della votazione. È così chiara la pulizia etnica che colpì gli italiani in quanto tali, non fascisti o antifascisti, ma solo italiani. Lo ripetiamo con forza, senza paura di essere smentiti, perché la verità non può essere messa in discussione da una manciata di storici di parte. Purtroppo la ricostruzione dei fatti ancora oggi per qualcuno fatica a farsi strada”.

“Ci sono voluti 60 anni per ricordare Norma Cossetto, martire delle foibe perché italiana. Non la dimenticheremo mai, cosi come le nostre vittime del comunismo titino e la tragedia dell’esodo delle trecentomila persone che hanno dovuto lasciare la loro terra e le loro radici”, conclude Ghersinich.

"Una legge che non prevede su un tema così complesso un ruolo agli storici, né la partecipazione di istituti di ricerca o altre associazioni che da decenni promuovono attività nelle scuole, volte a comprendere in tutta la loro complessità le tragedie del primo Novecento", è il commento al voto di Honsell di Open Sinistra Fvg. "È l'ennesima strumentalizzazione politica delle sofferenze di tante vittime. Una legge come questa non perpetua solamente pregiudizi, stereotipi, e letture uniche della Storia, ma anche rancori e odi. Il tutto per mero e spregiudicato calcolo politico".