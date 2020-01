L'Austria penalizza i tir italiani

“Le nuove restrizioni imposte dall’Austria al traffico dei mezzi pesanti al valico del Brennero è inaccettabile, così come erano inaccettabili le limitazioni introdotte alcuni mesi fa. Misure che vanno a colpire pesantemente il comparto nazionale del trasporto merci su strada e l'economia nazionale. Il Governo faccia sentire la sua voce a Vienna e in Europa, perché siamo di fronte a una palese violazione del principio della libera circolazione delle merci per ragioni protezionistiche, mal celata sotto il velo della tutela dell’ambiente”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, firmatario, nell’ottobre scorso di un’interrogazione sulle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti attraverso il valico del Brennero che riguardano il divieto di circolazione settoriale, il filtraggio dei veicoli in alcuni giorni dell'anno, la circolazione notturna e i divieti di circolazione per i tir euro 4. Restrizioni a cui se ne sono aggiunte altre, decise dal Land del Tirolo, che non consentono il trasporto su gomma di alcune merci, quali carta, cereali, cemento e profilati.

"Se non si interviene rapidamente, un settore che già adesso paga il prezzo di scelte di dubbia legittimità rischia il collasso", prosegue Novelli. "Vale la pena ricordare che più del 70 per cento dei flussi import/export tra l'Italia e il resto dei Paesi europei attraversa le Alpi, l'84 per cento dell'interscambio tra l'Italia e l'Unione europea è trasportato con i Tir su strada, e il solo asse del Brennero supera i 200 miliardi all’anno di interscambi commerciali. Le limitazioni imposte nel recente passato ai tir italiani costa alla nostra economia 370 milioni di euro all’anno e mette a rischio 30 miliardi di esportazioni. Per adesso Ue e Austria hanno fatto orecchie da mercante di fronte ai dossier presentati: il governo italiano alzi la voce e pretenda il rispetto di principi sanciti alla base dell’Ue: la libera circolazione delle merci e la leale concorrenza”, conclude Novelli annunciando la presentazione di una nuova interrogazione.