L'Europa potrebbe inserire il Fvg tra le aree 'rosso scuro'

L'Europa studia nuove misure di contenimento della pandemia, con l'obiettivo di garantire confini interni aperti ma non favorire la circolazione del Covid, specie alla luce delle nuove varianti, più contagiose e già individuate in diversi stati.

L'ipotesi sulla quale si sta lavorando è stata illustrata in conferenza stampa dai commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson, che puntano a migliorare il coordinamento tra i Paesi membri.

La proposta è quella di limitare tutti i viaggi non essenziali finché i numeri dell'emergenza non saranno maggiormente sotto controllo. Un 'suggerimento' che riguarderà soprattutto le zone 'rosso scuro', nuovo colore che dovrebbe essere introdotto nella mappa dell'Ue per individuare le aree a più alto rischio.

E qui arrivano le dolenti note per il Fvg: la nostra regione, infatti, potrebbe rientrare tra quelle sulla 'lista nera' assieme a Veneto ed Emilia Romagna, oltre ad ampie porzioni di Portogallo e Spagna, alcuni territori di Francia, Germania e dei Paesi scandinavi.

Il parametro sarebbe quello dell'incidenza, ovvero dei 500 o più casi ogni 100mila abitanti a 14 giorni. In questo caso, sarebbe obbligatorio un test negativo in partenza e un periodo di quarantena all'arrivo, mentre per il rientro nello Stato di residenza potrebbe essere sufficiente un test all'arrivo.

Le indicazioni non si dovrebbero applicare ai transfrontalieri, che per lavoro o motivi di famiglia passano i confini molto spesso, e ai lavoratori del settore dei trasporti.