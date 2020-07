L'Europa riapre i suoi confini, ma in Italia resta la quarantena

Mentre in alcuni Paesi vicini, vedi l’area balcanica, si cercano di gestire nuovi focolai, l’Europa, come annunciato, da oggi riapre le sue frontiere esterne. Accanto alla circolazione interna al Vecchio Continente e alla Gran Bretagna (che fino al 31 dicembre, quando la Brexit sarà effettiva, figura ancora tra i Paesi Ue), quindi, da oggi potranno tornare a viaggiare anche i cittadini in arrivo da una lista di 15 Paesi, che Bruxelles ha considerato, in questo momento, sicuri.

La decisione potrà essere rivista ogni due settimane in base all'andamento dell'epidemia, per evitare di ‘importare’ nuovi casi da aree geografiche dove la situazione non è sotto controllo. Per questo, tra chi potrà tornare in Europa ci sono assenti illustri: sono al momento esclusi, infatti, gli Stati Uniti e il Brasile dove, secondo gli esperti, potrebbe ancora non essere arrivato il picco della pandemia, ma anche Russia, India e Israele.

Via libera, invece, a chi arriva da Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del sud, Tailandia, Tunisia e Uruguay, Paesi che al momento non destano particolari preoccupazioni per quanto riguarda i livelli di contagio. Nella ‘lista verde’ c’è poi anche la Cina ma in questo caso il via libera ci sarà solo in caso di 'reciprocità', ovvero se i cittadini Ue saranno ammessi.

L’Italia, primo Paese del Vecchio Continente a subire l’onda d’urto del virus, ha deciso, comunque, di adottare una politica improntata alla massima cautela. Come ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rimarrà la quarantena (ovvero 14 giorni di isolamento fiduciario) per chi arriva da Stati extra Schengen. “La situazione a livello globale resta molto complessa”, ha spiegato Speranza. “Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi".