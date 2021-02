L'indice Rt rimane sotto 1, per il Fvg ancora zona gialla

Dalla bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia arriva un'importante conferma per il Friuli Venezia Giulia. L'indice Rt, infatti, rimane sotto il valore critico di 1, quindi anche per la prossima settimana, in attesa di conoscere le nuove misure nazionali che ci accompagneranno fino a Pasqua, la nostra regione rimarrà in zona gialla.

Stando alle prime anticipazioni, il parametro che indica il tasso di diffusione del Covid risale leggermente, a 0,83, dopo essere sceso a 0,8 sette giorni fa. Un valore comunque inferiore a quello dei precedenti report che si erano attestati a 0,98 il 12 febbraio, mentre il 5 febbraio era risalito fino a 1,03, facendo sfiorare i limiti per l'ingresso in zona arancione.

Guardando agli altri dati, è in calo quello relativo all'occupazione dei posti letto Covid. Dopo diverse settimane con valori stabilmente sopra soglia, le ospedalizzazioni nei reparti ordinari scendono al 27% (la scorsa settimana erano al 30%), mentre quelle in terapia intensiva si attestano al 33%, quindi leggermente sopra il livello critico (fissato al 30%), ma comunque in diminuzione rispetto alle precedenti settimane.

Come sempre, il responso ufficiale arriverà domani, dopo la presentazione del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità. Ma, anche per questa settimana, per il Fvg non dovrebbero esserci sorprese.