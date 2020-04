L'intesa Confindustria - sindacati è un ottimo esempio

"Un ottimo esempio che riguarda un'area rilevante della regione: un atto concreto che apre la strada alla ripresa delle attività in sicurezza, come auspicato da tutti. È la dimostrazione che il lavoro fatto con serietà e senza chiasso vale più di tante chiacchiere e propaganda". Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli commenta cosi l'accordo siglato oggi per la sicurezza dei lavoratori tra Confindustria Alto Adriatico e le rappresentanze sindacali.

Per il responsabile Economia del Pd Fvg, Renzo Liva, "è una buona notizia e una premessa indispensabile per riaprire le attività con percorsi sicuri e partecipati, che dimostra come gli stereotipi vadano superati e come la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le parti aiuti a superare le difficoltà. Spero che il metodo del confronto e del lavoro comune fra imprenditori e sindacati insegni qualcosa anche alla Giunta Fedriga. Si progredisce - precisa Liva - coinvolgendo e cercando alleanze per interessi comuni e non cercando o inventando avversari. Ora gli accordi vanno calati e verificati alle singole realtà aziendali perché lavoro e sicurezza possano essere un binomio anche per il futuro".