L'omaggio della politica all'orcolat

Tanti i messaggi della politica Fvg per ricordare il terremoto del 6 maggio 1976, una data simbolo della nostra storia, ma anche un modello di ricostruzione al quale ispirarsi per uscire dalla pandemia.

"Sono passati 45 anni dal terribile sisma del 6 maggio 1976", scrive il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Nessuna esperienza precedente poteva essere presa a riferimento, e allora in Friuli Venezia Giulia è stato inventato il nostro 'modello'. E' per questo che siamo riconosciuti nel mondo per la rapidità di reazione e la tenacia dimostrata verso la 'rinascita' morale e sociale dei nostri territori. Grazie alle qualità di quella straordinaria generazione di uomini che la guidarono, con a capo il grande Zamberletti, per la sua visione del futuro che ancora ci guida e ispira. Il nostro pensiero è rivolto a tutte le vittime di quel tragico terremoto e ai loro familiari. Allora come adesso, sono convinto che la nostra terra saprà rialzare la testa e uscire dalla stagione difficilissima del COVID 19. Tutti insieme ce la faremo!".

“Ogni 6 maggio - e soprattutto in un anniversario come quello dei 45 anni - abbiamo il dovere di ricordare. Ricordiamo innanzitutto le quasi 1000 vittime del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, i nostri parenti, i nostri amici. Vite spezzate da uno sciame di scosse che nessuno aveva previsto. In questa giornata, però, ricordiamo anche la grande capacità di risposta dei friulani, quelli che vivevano nella regione così come in tutto il resto del mondo, di prima e di seconda generazione, e la loro grande capacità di farsi popolo. In centinaia, ovunque si fossero trasferiti, ritornarono tra le province di Udine e Pordenone per dare una mano, prestare soccorso. Da quel dramma inedito, dalla collaborazione tra pubblico e privato, tra professionisti e volontari di buon cuore, nacque l’idea della moderna Protezione civile, quella che ormai quotidianamente interviene per affrontare ogni tipo di emergenze. Le vittime di quel giorno, come tutti i caduti dei terremoti più recenti, dimostrano quanto sia importante investire nella messa in sicurezza del territorio: grazie al Recovery Fund stiamo finanziando finalmente interventi contro i rischi e promuoviamo - attraverso il meccanismo del sisma bonus - la ricostruzione degli edifici meno solidi con criteri antisismici”. Così il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputato e capo dipartimento ambiente della Lega, in un post su Facebook.

"45 anni dal terremoto del Friuli: centinaia di vittime, comuni rasi al suolo. La gestione dell’emergenza creò i presupposti per la nascita della moderna Protezione civile. In poco tempo una ricostruzione, esempio di come gli italiani sanno rimboccarsi le maniche e ricominciare", sono le parole di Ettore Rosato (Italia Viva), Vicepresidente della Camera dei Deputati.

"6 maggio 1976, l'origine è la meta. Al terremoto che 45 anni fa devastò il Friuli causando la morte di 989 persone seguì una reazione straordinaria da parte del popolo friulano, la solidarietà dell'intera comunità nazionale, la nascita di un modello di ricostruzione che affidò ai sindaci poteri commissariali, gettando le basi per quella che sarebbe diventata la Protezione civile grazie a Giuseppe Zamberletti. Nel dramma vissuto dalle famiglie delle vittime e degli sfollati quella che sembrava una fine fu un nuovo inizio. Teniamolo a mente, oggi come ieri". Lo scrive il senatore friulano di Forza Italia Franco Dal Mas.

"Il 6 maggio del 1976 ha segnato per sempre la storia della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. I numeri di quella tragedia fanno paura anche dopo 45 anni, quasi mille morti, più di 100mila sfollati, circa 100mila edifici danneggiati o distrutti. Oggi è giusto ricordare le vittime di quel drammatico giorno e la tenacia dei sopravvissuti che seppero ricostruire e dare un futuro alla loro terra. Un esempio di rinascita cui possiamo ispirarci pure oggi”. Così Sandra Savino, coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.

"55 secondi che hanno sconvolto tante vite e la storia della nostra regione. 45 anni dopo ricordiamo quel sisma, le tante persone (quasi mille) che persero la vita e quelle che rimasero senza un tetto (circa 100 mila). E lo facciamo in un momento storico analogamente particolare: la nostra regione ha superato le 3000 vittime dall’inizio della pandemia e tutta Italia si trova nel mezzo di una crisi economica, psicologica e sociale. Ci vorranno forse anni per attenuare le conseguenze di questa crisi, ma di una cosa sono certo: i friulani, quando sono chiamati a reagire, rispondono sempre presente. È successo così anche all’alba del terremoto del 6 maggio 1976, quando i friulani - che avevano perso tutto nel giro di neanche un minuto - si erano già messi in moto seguendo il principio ‘fasin di bessôi’. Il sisma portò via con sé anche 5 mila posti di lavoro, costringendo una piccola regione rurale e sottosviluppata del Nord-Est a reinventarsi, divenendo una costellazione di piccole e medie imprese, cambiando marcia per ripartire più forte di prima”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

“Il ‘facciamo da soli’ - aggiunge - non era solo uno slogan, ma uno stato d’animo e un progetto politico: un sentimento di orgoglio che animava i cuori degli abitanti di una regione spesso trascurata e marginale, con un’autonomia sudata nel corso della storia, una voglia di rivalsa, per dimostrare a tutta l’Italia e al mondo che dopo una disgrazia, se c’è la volontà di farlo, ci si può rialzare. E non è un caso che ancora oggi si parli di “Modello Friuli”, un modello nel quale non è lo Stato l’artefice di tutto, ma sono i cittadini i primi motori della ricostruzione. Una partecipazione collettiva, una spinta dal basso per rinascere dalle macerie. Come durante e dopo il terremoto, in questi giorni, settimane, mesi, stiamo vivendo un periodo con troppe perdite, tanta paura e tanta incertezza per quello che ci riserverà il futuro. I Friulani e il Friuli sono chiamati di nuovo a rimboccarsi le maniche e a rialzarsi, con la consapevolezza però di essere in grado di farlo. E allora sì che tutto tornerà come prima, ma tutto sarà un po’ diverso".