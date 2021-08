L'ombra della P2 sulla strage dell'Italicus: Draghi desecreta i documenti

Il 2 agosto l'Italia ha ricordato la strage di Bologna, che 41 anni fa costò la vita 85 persone. Oggi si ricordano le dodici vittime uccise nell'attentato all'Italicus, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, uno dei più gravi attentati terroristici degli anni di piombo. Una bomba sventrò la quinta vettura del treno espresso numero 1486, proveniente da Roma, mentre era in transito a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. A distanza di 47 anni nessuna condanna è stata emessa, né si conoscono ufficialmente gli esecutori materiali e i mandanti. Sulla strage dell'Italicus, però, ha sempre aleggiato l'ombra della P2.



Non è l'unica strage risalente agli anni di piombo su cui non è stata fatta mai luce in maniera chiara e definitiva. Dal 1969, anno di piazza Fontana (17 le vittime), e per oltre un decennio, sono tante le azioni terroristiche di matrice diversa e opposta che hanno seminato morte e paura nel Paese. Attentati che hanno riguardato da vicino anche il Friuli Venezia Giulia, come quello di Peteano, nel 1972, dove un ordigno esplosivo nascosto in un'auto ferma sul ciglio della strada uccise i carabinieri Antonio Ferraro, Donato Poveromo e Franco Dongiovanni.

A distanza tanti anni le verità nascoste dietro le stragi che hanno caratterizzato gli anni di piombo sono ancora molte e i famigliari delle vittime attendono ancora che sia fatta giustizia.



Un passo importante in questa direzione potrebbe venire proprio dalla Direttiva firmata martedì 3 agosto dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la quale dispone la declassifica ed il versamento anticipato all’Archivio centrale dello Stato della documentazione concernente l’Organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2.

Pezzi di storia che riguardano da vicino anche la nostra regione. La stessa Gladio, l’organizzazione segreta era stata messa in piedi per contrastare un’eventuale invasione degli eserciti comunisti dal confine orientale, concentrava infatti le proprie forze in Friuli Venezia Giulia. I gladiatori sono stati in tutto 622 e, dal 1973 in poi, sembra che complessivamente i due gruppi presenti in regione – ‘Stella Marina’ per l’area di Trieste e costiera e ‘Stella Alpina’ per il resto della regione e la zona montana - contassero circa 200 volontari. L'elenco venne reso noto dall’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel 1990 prima di sciogliere la struttura l’anno dopo, tuttavia sono ancora molti i misteri legati all'operazione appartenente alla rete internazionale Stay-behind.



L'iniziativa di desecretazione voluta dal premier Draghi va ad ampliare quanto già stabilito con una precedente Direttiva del 2014, con riferimento alla documentazione relativa agli eventi stragisti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano in provincia di Gorizia (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della Stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984) conservata negli archivi degli Organismi di intelligence e delle Amministrazioni centrali dello Stato.



Con questa nuova Direttiva il Presidente Draghi ha ritenuto doveroso dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione. L’iniziativa adottata potrà rivelarsi utile ai fini della ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Paese.

Il vice presidente della Camera, il triestino Ettore Rosato, ha commentato su Twitter la notizia, ricordando proprio la strage

"La notte tra il 3 e 4 agosto 74 una bomba su Italicus provoca 12 morti. La direttiva Draghi che rende pubblici atti su P2 e Gladio permetterà di fare luce su fatti come questo che hanno influenzato la storia repubblicana. Atto doveroso per vittime, famiglie, italiani".