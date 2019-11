L'omicidio di Giulio Regeni ha aperto gli occhi sull'Egitto

La morte violenta e ancora oggi avvolta nel mistero di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo tra fine gennaio e i primi di febbraio 2016, ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sull'Egitto, compromettendo e modificando i delicati rapporti economici e politici tra potenze. In Italia, secondo il portavoce europeo di Human Rights Watch Andrew Strohlein in visita in questi giorni a Roma, con la morte di Regeni e i relativi problemi giuridici sono emerse alcune criticità. Una su tutte il "non avere una normativa specifica contro la tortura".

La morte di Giulio Regeni, però, ha anche permesso al mondo di puntare i riflettori sull'Egitto e ricordare a ''europei e italiani smemorati'' la tragica realtà di quel Paese e di tutti quelli comandati da dittature "ancora peggiori dopo la Primavera araba e dove la tortura e l'omicidio sono routine".



Strohlein ha definito ''atroce'' il regime di Al Sisi, dove "l'omicidio e la tortura sono all'ordine del giorno", rimarcando l'impossibilità di questo tipo di regime di portare stabilità nel Paese. Un regime, quello di Al Sisi, che legittima le violenze in nome di una fantomatica "lotta al terrorismo" e che, secondo il portavoce europeo di Human Rights Watch, non è destinato a durare a lungo.