L'Autonomia? Porta vantaggi anche al Sud

"L'autonomia è una prospettiva concreta di responsabilità per il Paese intero, dalla quale lo stesso Sud può trarre importanti vantaggi in termini di valorizzazione delle risorse". Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in risposta alle dichiarazioni del presidente dello Svimez (l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), Adriano Giannola.

"Parole che - secondo Fedriga - palesano superficialità e scarsa conoscenza dei fatti, con l'aggravante di essere state pronunciate da chi dovrebbe invece avere confidenza con i temi economici e, in particolare, con le questioni di attualità che interessano il futuro dei cittadini e delle imprese".

"L'autonomia - chiarisce ancora il governatore - non rappresenta infatti solo un principio astratto di virtù, ma garantisce in modo estremamente tangibile, ove abbinata alla responsabilità degli amministratori, maggior efficienza e migliori risposte alle esigenze del territorio".

"Mi rammarico dunque che un’associazione che si dichiara a favore dello sviluppo del Mezzogiorno porti avanti posizioni che invece vogliono incatenare il Sud a condizioni di svantaggio. L'unica spiegazione che riesco a darmi è che, a fronte della prospettiva di veder compiuto il percorso di autonomia, in taluni prevalga il timore di perdere lauti stipendi e prestigiose sedi".