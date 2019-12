La ‘questione friulana’ torni al centro del dibattito

Coordinato dall’onorevole Giorgio Santuz, si è riunito, nei giorni scorsi, il direttivo del Gruppo per l’Università e i Territori del Friuli, costituitosi un anno fa per rilanciare i legami dell’Ateneo con i suoi territori di riferimento e per rispondere al vuoto di dibattito e decisioni pubbliche che si è creato in Friuli, in particolare dopo la soppressione delle Province.

“Valutati il peggioramento dei dati economici e demografici, avvenuto nel sostanziale silenzio delle istituzioni e delle parti sociali, e l’incresciosa vicenda del fondo di perequazione (prima tolto e poi riassegnato dalla Regione all’Università friulana), si è dovuto prendere ulteriormente atto del sistematico disinteresse, che dura ormai da troppi anni, da parte della Regione, nei confronti di quella che ormai può essere definita, a tutti gli effetti, la nuova Questione friulana e che corrisponde a un peggioramento delle condizioni di vita (meno reddito e meno lavoro), a una crescente contrazione demografica (sempre più giovani che se ne vanno a studiare e a lavorare fuori dalla regione), a perdita di qualità e prestazioni dei servizi pubblici e, dulcis in fundo, a totale assenza di dibattito pubblico informato per dare risposte efficaci a tale situazione”, spiegano dal Gruppo.

“In attesa di riscontro alle richieste d’incontro formulate al Presidente della Regione e al Rettore dell’Università, si è deciso di lanciare un appello ai Comuni, alle associazioni culturali, alle categorie economiche e sociali, all’Università, alle varie istituzioni pro-Friuli, ai politici, agli intellettuali e a tutti i friulani affinché reagiscano a questo degrado, tanto progressivo quanto silente e incontrastato, con ordini del giorno, comunicati, articoli e prese di posizione”, si legge ancora nella nota.

“Non si tratta di accusare nessuno in particolare, ma di reagire in ogni modo possibile all’assuefazione, alla distrazione, alla mancanza di consapevolezza diffusa ovunque nel corpo sociale, dal vertice alla base. Se non altro come dovere morale verso coloro che ci hanno preceduti, verso i nostri figli e verso le generazioni che ancora hanno diritto di vivere e prosperare in queste terre, si fa appello affinché la questione friulana sia messa al centro del dibattito pubblico locale e regionale e s’invita tutti a esprimersi e a cooperare per realizzare a breve una Conferenza del Friuli dalla quale possano scaturire una nuova consapevolezza collettiva e una piattaforma di richieste concrete alla Regione e allo Stato”, conclude il Gruppo per l’Università e i Territori del Friuli.