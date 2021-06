La Camera Penale di Pordenone aderisce all'astensione nazionale

La Camera Penale di Pordenone, esprimendo solidarietà alla Camera Penale di Verbania, aderisce all’astensione dalle udienze penali nei giorni 24 e 25 giugno proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane, per la terzietà e indipendenza dei Giudici e la separazione delle carriere dei Magistrati del Pubblico Ministero. Ecco la nota.

Molti mesi fa il Tribunale di Verbania decise di escludere dal normale avvicendamento per l’assegnazione dei fascicoli di competenza dell’Ufficio Gip, la titolare dell’Ufficio per destinarla allo smaltimento degli arretrati. La regola generale prevede che il giudice titolare riacquisti l’assegnazione del fascicolo temporaneamente assegnato al supplente, ma tra la Presidenza del Tribunale, la Camera Penale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania, si convenne la definitività dell’assegnazione dei fascicoli ai giudici anche in deroga alla regola generale per esigenze di razionalizzazione gestionale del carico dei procedimenti e per evitare rischi di paralisi nell’attività nell’evenienza in cui più giudici per le indagini preliminari si siano occupati dello stesso fascicolo e non vi siano magistrati in numero sufficiente. Chi, infatti, abbia svolto funzioni di gip durante le indagini, non può poi assumerne la funzione di Giudice dell’udienza preliminare, cioè non potrà celebrare l’udienza preliminare per ragioni di incompatibilità.

E’ a tutti noto quanto accaduto a Verbania dopo la tragedia della funivia del Mottarone: l’Ufficio del Pubblico Ministero procedeva al fermo di alcune persone ritenute indiziate di reato ed a tali provvedimenti veniva dato un enorme risalto mediatico.

Il Giudice incaricato della convalida assumeva provvedimenti di diniego, scarcerando gli arrestati. Il Presidente del Tribunale di Verbania revocava l’assegnazione del fascicolo a tale giudice, solo per quel fascicolo e, oltretutto, inspiegabilmente violando l’accordo in precedenza raggiunto.

Nonostante l’immediata denunzia di tali fatti da parte della Camera Penale di Verbania e dell’Unione Camere Penali Italiane, la Magistratura associata e gli Uffici giudiziari piemontesi hanno inteso reagire rivendicando la correttezza formale di quel provvedimento ed anzi attribuendo all’Avvocatura la formulazione di accuse infondate.

E’sempre più evidente, ad avviso degli avvocati penalisti, e non solo, che la unicità delle carriere dei magistrati del Pubblico Ministero e dei Giudici impedisce la piena realizzazione dei principi costituzionali del giusto processo ed in particolare della terzietà del giudice.

In un Paese in cui i processi penali si celebrano in piazza e mediaticamente, e quando ancora le indagini dei Magistrati del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria sono in corso, grazie alla esaltazione mediatica dell’attività inquirente, quasi si fosse alla ricerca di un consenso popolare, ogni condizionamento degli uffici giudicanti mette in pericolo la terzietà ed indipendenza di giudizio del Giudice, che va difesa come principio cardine di garanzia di un giusto processo e di uno stato di diritto.

Quanto accaduto testimonia la improcrastinabile necessità che nelle sedi competenti proceda l’iter per la approvazione della legge di iniziativa popolare per la realizzazione della separazione delle carriere dei magistrati del Pubblico Ministero e dei Giudici, sì da garantire l’indipendenza e la terzietà del Giudice, ed i diritti delle parti, con una riforma costituzionale che separi le carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante: in Parlamento è in discussione la legge di riforma costituzionale di iniziativa popolare per la realizzazione della separazione delle carriere, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane e sottoscritta da oltre 70.000 cittadini italiani.

La Camera Penale di Pordenone esprimendo solidarietà alla Camera Penale di Verbania aderisce all’astensione dalle udienze penali nei giorni 24 e 25 giugno 2021 proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane, per la terzietà ed indipendenza dei Giudici e separazione delle carriere dei Magistrati del Pubblico Ministero.