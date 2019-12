La crisi Safilo approda in Aula

Sulla crisi che investe Safilo e il conseguente rischio di chiusura dello stabilimento di Martignacco, la Regione ha richiesto un nuovo incontro con la proprietà la prossima settimana, intendendo seguire con la massima attenzione l'evolversi di una situazione grave, che coinvolge anche i duecento lavoratori in Friuli Venezia Giulia.

E' quanto ha riferito l'assessore regionale Sergio Emidio Bini che, come richiesto dai consiglieri Sergio Bolzonello (Pd) e Furio Honsell (Open Sinistra FVG), ha informato il Consiglio regionale sulla situazione che sta attraversando l'impresa, costretta a un severo piano di ristrutturazione e un numero importante di esuberi.

"Tre settimane fa - ha riferito Bini - abbiamo avuto un primo incontro, al quale ha preso parte anche l'assessore Rosolen, per prospettare all'azienda tutti gli strumenti che la Regione potrebbe mettere in campo a supporto della crisi, per quanto riguarda investimenti e lavoro".

Honsell ha quindi rimarcato l'alta professionalità delle maestranze che lavorano nell'impianto di Martignacco per le quali la Regione dovrebbe cercare nuovi imprenditori capaci di valorizzarle, mentre Bolzonello ha proposto di salvaguardare le maestranze ricollocandole nell'ambito del settore produttivo economico regionale.