"La cultura dell'antimafia va coltivata tutto l'anno, non solo il 21 marzo". Lo sottolinea in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, all'indomani della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.



"Invitiamo, quindi, tutte le associazioni che si occupano di questi temi - fa presente Sergo - di usufruire dell'opportunità del bando regionale per la concessione di contributi ad associazioni ambientaliste, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che vogliano presentare attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Il termine per presentare le iniziative scade il 31 marzo prossimo".



"I soldi messi a disposizione sono pochi, ma si possono sempre aumentare - aggiunge Sergo - in fase di Assestamento di bilancio, qualora provenissero richieste maggiori. I progetti hanno, perlopiù, come destinatari diretti i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia e ricomprendono iniziative di educazione alla legalità e metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività realizzate dai ragazzi".